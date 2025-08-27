देश

Uttrakhand : ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा नारा; देहरादूनमध्ये आयोजित अभियानाचे नेतृत्व केले


Pushkar Singh Dhami Leads Swadeshi Campaign in Dehradun

स्वदेशी वस्तू खरेदी केल्या तर त्याचा फायदा आपल्यालाच होतो, याची जाणिव लोकांना करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे स्वत: रस्त्यावर उतरले होते. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज देहरादूनच्या पलटन बाजारात आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ या जनजागृती अभियानाचे नेतृत्व केले. या वेळी त्यांनी स्थानिक व्यापारी, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना अधिकाधिक प्रमाणात स्वदेशी उत्पादने वापरण्यासाठी प्रेरित केले.

