Crime News: विजेचे झटके अन् गरम सळीने चटके दिले, नंतर स्क्रू ड्रायव्हरने गुप्तांगात...; तरुणासोबत अमानवी कृत्य, कारण काय?

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका किरकोळ रस्ते अपघातानंतर एका तरुणाचे अपहरण करून त्याला रात्रभर डांबून ठेवण्यात आले आणि त्याचा निर्घृणपणे छळ करण्यात आला. पीडित तरुणाच्या आरोपानुसार, आरोपींनी त्याला विजेचा झटका दिला. गरम लोखंडी सळीने चटके दिले आणि स्क्रू ड्रायव्हरने हल्ला केला. ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. ही घटना पटेल नगर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली..जाखन येथील कॅनल रोडवर राहणाऱ्या आझाद सिंग रावत यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ते केवळ नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्येच काम करतात. एका रात्री काम संपवून ते लालपुलजवळून चालत जात होते. भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका स्कूटरने त्यांना धडक दिली. ज्यात स्कूटर चालवणारे अंकित आणि साहित, तसेच आझाद सिंग जखमी झाले. पीडितने आरोप केला आहे की, अपघातानंतर स्कूटर चालवणारा अंकित त्यांच्याशी वाद घालू लागला आणि त्यांना शिवीगाळ करू लागला..नाग चावायला आला; मद्यधुंद व्यक्तीनं त्यालाच कच्चं खाल्लं, नंतर दुसरा सापही गिळला, तिसऱ्याला खायला गेला तेवढ्यात....वाद वाढत गेल्यावर आरोपीने आझादच्या शरीराच्या अनेक भागांवर चावा घेतला. त्यानंतर त्याने त्याला ओलीस धरले आणि निरंजनपूर फळ बाजारातील एका दुकानात नेले. असा आरोप आहे की, आझादवर थर्ड-डिग्रीचा छळ करण्यात आला. त्याला मारहाण करण्यात आली, गरम लोखंडी सळीने डाग देण्यात आले, विजेचे झटके देण्यात आले आणि त्याच्या गुप्तांगात स्क्रू ड्रायव्हर घालण्यात आला..Crime News: अमानुषतेचा थरकाप! आईच्या बाजुला झोपलेला असताना उचलून नेलं; नंतर व्यक्तीनं मुलाचं नाक आणि गुप्तांग कापलं.पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास आरोपीचे लक्ष विचलित झाल्यावर तो पायी पळून जाण्यात आणि आपला जीव वाचवण्यात यशस्वी झाला. त्यानंतर त्याने आपल्या कुटुंबीयांना माहिती दिली. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला डून रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. पटेल नगर पोलीस ठाण्याने सांगितले की, पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.