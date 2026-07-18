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Agniveer: निवृत्त अग्निवीरांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण; 'होमस्टे' योजनेअंतर्गत आर्थिक अनुदान! देशातील पहिला 'अग्निवीर सेल' स्थापन

Uttarakhand Launches India's First Agniveer Cell: उत्तराखंड सरकारने निवृत्त अग्निवीरांसाठी देशातील पहिला 'अग्निवीर सेल' स्थापन करण्याची घोषणा केली असून शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
Agniveer

Agniveer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लष्करातील चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांचे भवितव्य सुरक्षित आणि सन्मानजनक करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने देशातील पहिले 'अग्निवीर कक्ष' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. डेहराडूनमधील कुवानवाला येथे आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. या कक्षाच्या माध्यमातून निवृत्त अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

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