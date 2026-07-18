Agniveer: निवृत्त अग्निवीरांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण; 'होमस्टे' योजनेअंतर्गत आर्थिक अनुदान! देशातील पहिला 'अग्निवीर सेल' स्थापन

लष्करातील चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांचे भवितव्य सुरक्षित आणि सन्मानजनक करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने देशातील पहिले 'अग्निवीर कक्ष' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. डेहराडूनमधील कुवानवाला येथे आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. या कक्षाच्या माध्यमातून निवृत्त अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे..शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणनिवृत्त अग्निवीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.राज्य पोलीस दल, वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि इतर शासकीय सेवांमधील भरतीत निवृत्त अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे.याशिवाय, पात्र उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत तसेच भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल. सैन्य भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांसाठी सरकारकडून मोफत आणि दर्जेदार प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जात आहे..माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना होमस्टेसाठी मदतपर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने विशेष आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे.पर्यटन विभागाच्या होमस्टे योजनेअंतर्गत माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.तसेच सीमावर्ती गावांतील रहिवासी, माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाईल..Pune: मिरज सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द; विभागीय आयुक्तांचे फेरनिवडणुकीचे आदेश; विशाल पाटील यांना धक्का.शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासादेशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने मदतीत मोठी वाढ केली आहे.शहीद जवानांच्या कुटुंबाला दिली जाणारी सानुग्रह मदत १० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.याशिवाय, शहीदांच्या पात्र आश्रितांना शासकीय नोकरीची संधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कुटुंबातील पात्र सदस्यांना शासकीय नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आली आहे. युद्धात पती गमावलेल्या महिलांना, दिव्यांग सैनिकांना आणि शौर्यपदक विजेत्यांना मिळणाऱ्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे..कॉपीविरोधी कायदा आणि इतर विकासकामेमुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्यात देशातील सर्वात कडक कॉपीविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्यांतील १०० हून अधिक जणांना तुरुंगात पाठवण्यात आले असून दोषींना जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.या सुधारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत ३४ हजारांहून अधिक युवकांना पारदर्शक पद्धतीने शासकीय नोकऱ्या मिळाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.याशिवाय राज्यात समान नागरी कायदा, मदरसा मंडळ बरखास्त करणे तसेच कीवी, सफरचंद आणि टिमरू मिशनसारख्या कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. चारधाम यात्रेसह विविध पर्यटन उपक्रमांमुळे गेल्या चार वर्षांत २४ कोटींहून अधिक पर्यटकांनी उत्तराखंडला भेट दिली असून त्यामुळे स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.