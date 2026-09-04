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Uttarakhand Flood: नदी-नाले अन् सेल्फीपासून राहा दूर; उत्तराखंड प्रवासापूर्वी सुरक्षिततेसाठी 'या' महत्त्वाच्या टिप्स नक्की पाळा video viral

Uttarakhand Travel Safety Tips Amid Heavy Rain: उत्तराखंडमध्ये ३ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने पर्यटकांनी प्रवासापूर्वी हवामानाचा ताजा अंदाज तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Uttarakhand Flood

Uttarakhand Flood

esakal

Advit Iyer
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सप्टेंबर महिन्यात उत्तराखंडच्या निसर्गरम्य डोंगररांगा पर्यटकांना आकर्षित करत असल्या, तरी हवामानातील बदलामुळे प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ३ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान बागेश्वर, डेहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग आणि नैनीताल या जिल्ह्यांसह अनेक भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोकाही वाढला आहे.

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