Uttarakhand Flood: नदी-नाले अन् सेल्फीपासून राहा दूर; उत्तराखंड प्रवासापूर्वी सुरक्षिततेसाठी 'या' महत्त्वाच्या टिप्स नक्की पाळा video viral

सप्टेंबर महिन्यात उत्तराखंडच्या निसर्गरम्य डोंगररांगा पर्यटकांना आकर्षित करत असल्या, तरी हवामानातील बदलामुळे प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ३ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान बागेश्वर, डेहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग आणि नैनीताल या जिल्ह्यांसह अनेक भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोकाही वाढला आहे..भारत हवामान विज्ञान विभागाच्या (IMD) अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना स्थानिक हवामानाची माहिती घेण्याचे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Ratnagiri Dahi Handi : जिल्ह्यात अडीच हजार दहीहंड्या सार्वजनिकमध्ये मोठी घट; गोविंदा पथकांचा सराव सुरू.प्रवासापूर्वी हवामानाचा ताजा अंदाज तपासाउत्तराखंडसारख्या पर्वतीय भागात हवामान काही वेळात बदलू शकते. त्यामुळे केवळ आपल्या शहरातील हवामानाचा अंदाज न पाहता ज्या जिल्ह्यात किंवा पर्यटनस्थळी जाणार आहात, तेथील ताजा हवामान अंदाज तपासणे महत्त्वाचे आहे.हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिला असल्यास प्रवास काही दिवस पुढे ढकलणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. विशेषतः रेड किंवा ऑरेंज अलर्ट असलेल्या भागात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..दरडी कोसळणाऱ्या भागात थांबणे टाळापर्वतीय भागात मुसळधार पावसामुळे दरडी कोसळण्याचा आणि दगड-माती रस्त्यावर येण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे डोंगर कापलेल्या भागात किंवा धोकादायक वळणांवर वाहन थांबवून फोटो काढणे टाळावे.प्रशासनाने एखादा रस्ता बंद केला असल्यास तो ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये. रस्ता खुला होईपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी थांबावे आणि स्थानिक प्रशासनाकडून पर्यायी मार्गाची माहिती घ्यावी..नदी-नाले आणि धबधब्यांजवळ विशेष काळजीपावसाळ्यात डोंगराळ भागातील नद्या, ओढे आणि नाल्यांच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढू शकते. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह कमी दिसत असला तरी नदी किंवा ओढ्याच्या पात्रात जाणे धोकादायक ठरू शकते.पर्यटकांनी नदी-नाल्यांपासून सुरक्षित अंतर ठेवावे. पाण्याच्या काठावर उभे राहून सेल्फी किंवा फोटो काढण्याचा धोका पत्करू नये. तसेच सध्या नदीकाठी किंवा ओढ्याजवळ तंबू लावून मुक्काम करणे टाळणे अधिक सुरक्षित आहे..Vidyanand Bapat : हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांचा पुणेकरांना महत्त्वाचा सवाल! ‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेख.... ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार काय?.रेनकोटपासून पॉवर बँकपर्यंत ‘हे’ साहित्य सोबत ठेवाउत्तराखंडमध्ये प्रवास करताना रेनकोट, छत्री, वॉटरप्रूफ बॅग आणि चांगली पकड असलेले बूट सोबत ठेवणे उपयुक्त ठरेल. डोंगराळ भागात नेटवर्क किंवा वीजपुरवठ्यात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे मोबाईलची बॅटरी जपून वापरण्यासोबत पॉवर बँकही जवळ ठेवावी.स्थानिक पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवावेत. शक्य असल्यास ते कागदावरही लिहून जवळ ठेवणे उपयोगी ठरू शकते..पावसात वाहन चालवताना वेग कमी ठेवामुसळधार पावसात डोंगराळ रस्ते निसरडे होतात. त्यातच धुके वाढल्यास दृश्यमानता कमी होते. त्यामुळे वाहनाचा वेग नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे.दृश्यमानता खूपच कमी झाली किंवा रस्त्याची परिस्थिती धोकादायक वाटत असल्यास सुरक्षित ठिकाणी वाहन थांबवून हवामान निवळण्याची वाट पाहावी. निसर्गाचा आनंद घेताना सुरक्षिततेशी तडजोड करू नये, असा प्रशासनाचा सल्ला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.