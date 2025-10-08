Uttrakhand : चाळीस वर्षात पहिल्यांदाच ऑक्टोबरच्या सुरूवातीलाच गोठलं उत्तराखंड; येणाऱ्या काळातही सतर्क राहण्याचा इशारा

Uttarakhand Freezes Early in October :ऑक्टोबर महिन्यात देशात काही ठिकाणी उन्हाच्या झळा वाढतात. तर काही ठिकाणी ऑक्टोबरमध्ये थंडीला सुरूवात होते. उत्तराखंडमध्येही अशीच परिस्थिती ओढावली आहे. राज्याच्या उंच पर्वतीय भागांमध्ये झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे संपूर्ण डोंगर पांढऱ्या बर्फाच्या चादरीने झाकले गेले आहेत. केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली आणि मुनस्यारी येथे गेल्या 40 वर्षांत पहिल्यांदाच ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच एवढी मोठी बर्फवृष्टी झाली आहे. हेमकुंडमध्ये अर्धा फूट बर्फ साचलेला असून, तिथे अडकलेल्या 30 यात्रेकरूंना बचाव पथकांनी सुरक्षित बाहेर काढले. .Latest Marathi News Update: दिवसभरात देश-विदेशात काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर .केदारनाथच्या डोंगरांवर 3 इंचांहून अधिक बर्फ पडले आहे. आता केदारनाथ धामचे दरवाजे बंद होण्यास केवळ 13 दिवस उरले आहेत. वाऱ्यांचा वेग, बर्फवृष्टी व पावसाची शक्यता हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, 8 ते 14 ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात सामान्य हवामान राहणार आहे, मात्र उंच पर्वतीय भागांमध्ये सौम्य बर्फवृष्टी व हलक्या पावसाची शक्यता आहे. पिथौरागड, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आणि चमोली जिल्ह्यांमध्ये 40-50 किमी/ताशी वेगाने वारे वाहण्याची आणि विजा चमकण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाचे संचालक डॉ. सी. एस. तोमर यांनी सांगितले की, आज काही ठिकाणी हलका पाऊस आणि सरी पडू शकतात. .Uttrakhand Tourism : धरतीवरचा स्वर्ग अनुभवायचाय तर उत्तराखंडच्या या गावात यायलाच लागतंय; दिवाळीच्या सुट्टीत नक्की प्लॅन करा .देहरादूनसह अनेक शहरांमध्ये तापमान 8 अंशांपर्यंत घसरलेमैलाच्या भागांमध्येही थंडीचा प्रभाव जाणवू लागला आहे. देहरादून, मसूरी आणि मुक्तेश्वर या भागांमध्ये तापमान 8 अंश सेल्सियसपर्यंत खाली आले आहे. देहरादूनमध्ये सलग दोन दिवस झालेल्या पावसामुळे तापमानात सातत्याने घट होत आहे. गेल्या 48 तासांत पारा साडेसात अंशांनी घसरला आहे. यासोबतच रात्रीचे तापमानही लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. यंदाच्या हंगामात सोमवारची रात्र सर्वात थंड राहिली. याआधी रात्रीचे तापमान 21-22 अंशांदरम्यान होते. मात्र सोमवारच्या रात्री ते 17.6 अंश सेल्सियसपर्यंत खाली आले, जे सरासरीपेक्षा 1 अंश कमी आहे. दिवसा देखील तापमान 26.5 अंश सेल्सियस नोंदले गेले, जे सरासरीपेक्षा 4 अंश कमी आहे. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस, मुख्यमंत्री धामी यांनी तातडीने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक, दिले आदेश .केदारनाथमध्ये बर्फवृष्टी, कपाट बंद होण्यास 13 दिवस बाकीकेदारनाथ धाम व इतर हिमालयीन उंच भागांमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशीही बर्फवृष्टी झाली. सकाळपासून सुरू झालेली बर्फवृष्टी दिवसभर अधूनमधून सुरू राहिली, ज्यामुळे हवामान थंड झाले आहे. केदारनाथमध्ये ऑक्टोबरमध्येच नोव्हेंबरसारखे वातावरण जाणवत आहे. अद्याप मंदिराचे कपाट बंद होण्यास 13 दिवस बाकी असले तरी, परिसरात बर्फाचे अस्तर तयार होऊ लागले आहे. मंदिर परिसर आणि संपूर्ण केदारपुरी भागात अधूनमधून बर्फ पडत आहे. .मंदिराच्या परिसरात बर्फ साचलेले नसले तरी आजूबाजूच्या डोंगरांवर पांढरी चादर पसरलेली दिसत आहे. भैरव पर्वतापासून मेरु-सुमेरु पर्वत आणि मंदाकिनी नदीच्या किनाऱ्यालगतच्या पर्वतरांगांवर 3 इंचांहून अधिक बर्फ साचले आहे. मंगळवारीही पावसासह बर्फवृष्टी सुरू होती, ज्यामुळे वातावरण खूपच थंड झाले आहे. हेमकुंडमध्ये बर्फवृष्टीमुळे अडकलेले 30 यात्रेकरू वाचवलेहेमकुंड यात्रेच्या मार्गावर झालेल्या बर्फवृष्टीनंतर अडकलेल्या 30 यात्रेकरूंना पोलिस आणि एसडीआरएफच्या टीमने सुरक्षित बाहेर काढले. हे लोक अटलाकोटीजवळ बर्फ साचल्यामुळे अडकले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.