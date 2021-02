उत्तराखंड : जीव मुठीत धरुन बसलेल्या 16 जणांची जवानांनी केली सुखरूप सुटका (VIDEO)

उत्तराखंड येथील तपोवन परिसरातील बोगद्यामध्ये अडकलेल्या 16 लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आयटीबीपीच्या जवानांना यश आले आहे. या ठिकाणी काही लोक अडकल्याची माहिती गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आली होती. गृहमंत्रालयाकडून मिळालेल्या सूचनेनंतर आयटीबीपीचे जवान तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जीवाची बाजी लावून जीव मुठीत धरुन बसलेल्या नागरिकांना त्यांनी बाहेर काढले.

उत्तराखंड (Uttarakhand) येथील चमोली( Chamoli ) जिल्ह्यातील नीति खोऱ्यात हिमकडा कोसळल्याची मोठी दुर्घटना घडली आहे. ग्लेशियर (हिमकडा) कोसळल्यामुळे तपोवन बैराज परिसर पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला असून धौली नदीला महापूर आला आहे. चमोली स्थित तपोवन बोगद्याजवल 16 लोक अडकून पडले होते.

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel rescued all 16 people who were trapped in the tunnel near Tapovan in Chamoli. pic.twitter.com/M0SgJQ4NRr

