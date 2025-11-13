Live-in Relationship Rule: महत्त्वाची बातमी! लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतचे नियम बदलले; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवे नियम काय?

उत्तराखंड सरकारने ओळखपत्रांसह लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित नियम सोपे करण्यासाठी समान नागरी संहिता (UCC) मध्ये मोठे बदल मंजूर केले आहेत. आता आधार कार्डसह पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स सारखी कागदपत्रे UCC पोर्टलवर नोंदणीसाठी वैध असतील. शिवाय सरकारने लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सुरक्षा उपाय वाढवले आहेत..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी संहिता (चौथी सुधारणा) नियमांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर गृह विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये नवीन नियम तात्काळ लागू केले जात आहेत. गृह विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, नवीन दुरुस्तीचा भाग म्हणून ओळखीच्या पुराव्याची व्याख्या सुधारित करण्यात आली आहे..Delhi Bomb Blast: तो मसूद अझहर नाहीतर...; दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा खरा सूत्रधार कोण? कट कुणी रचला? हँडलरचे नाव आले समोर.नवीन अधिसूचनेनंतर, युसीसीमध्ये "ओळखपत्राचा पुरावा" हा शब्द आता आधार कार्डपुरता मर्यादित नाही, तर त्यात पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी जारी केलेले इतर वैध कागदपत्रे देखील समाविष्ट आहेत. पूर्वी आधार क्रमांक किंवा "आधार" या शब्दाचा उल्लेख करणारे अनेक नियम आता "ओळखपत्राचा पुरावा" या शब्दाने बदलले आहेत..विवाह नोंदणी आणि कायदेशीर वारसांच्या घोषणेसाठी, नोंदणीकर्त्यांकडून अतिरिक्त माहिती मिळविण्यासाठी उप-निबंधकांना पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. शिवाय, तातडीच्या बाबींसाठी, हा कालावधी २४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. गृह विभागाचे सचिव शैलेश बागौली यांनी सांगितले की, उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी संहिता (चौथी सुधारणा) नियम, २०२५ ला विचलनातून मान्यता दिली आहे. ते पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत औपचारिक मंजुरीसाठी सादर केले जाईल..Housing Scheme: गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट आता २५ वर्षे कुणालाही विकता आणि भाड्याने देता येणार नाहीत, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठीच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. नोंदणी अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत, रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त अधिकाऱ्याद्वारे थोडक्यात चौकशी करतील. जर नोंदणी अर्ज नाकारला गेला तर, रजिस्ट्रारने ४५ दिवसांच्या आत रजिस्ट्रार जनरलकडे अपील दाखल करता येईल हे आदेशात नमूद करावे लागेल. पूर्वी ३० दिवसांचा असलेला हा कालावधी आता ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी इतर बदल देखील करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.