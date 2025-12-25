CNG Rate: महत्त्वाची बातमी! सीएनजी १५ रुपयांनी स्वस्त होणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, सर्वसामान्यांना दिलासा

उत्तराखंड सरकारने सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सीएनजी आणि पीएनजीवरील व्हॅट २० टक्क्यांवरून फक्त ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा थेट फायदा सीएनजी वाहने किंवा घरात पाईपद्वारे गॅस वापरणाऱ्यांना होईल..सरकारचा असा विश्वास आहे की, कर कमी केल्याने गॅस स्वस्त होईल. लोकांना पेट्रोल आणि डिझेलऐवजी अधिक पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे केवळ सार्वजनिक खर्च कमी होणार नाही तर राज्यात हरित आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन मिळेल. या महत्त्वपूर्ण कर कपातीमुळे, सीएनजीच्या किमती प्रति किलो १३ ते १५ रुपयांनी कमी होऊ शकतात. .ITR Return : आयकर विभागाचा करदात्यांना इशारा! 31 डिसेंबरनंतर थेट 5,000 दंड; ITR मध्ये चूक असेल तर आत्ताच हे करा.तर पीएनजीच्या किमती प्रति युनिट ५ ते ७ रुपयांनी कमी होऊ शकतात असा अंदाज आहे. यामुळे दैनंदिन प्रवासी आणि घरगुती गॅस वापरकर्त्यांवरील भार कमी होईल. सध्या उत्तराखंडमधील अनेक शहरांमध्ये, सीएनजीची किंमत प्रति किलो सुमारे ९९ ते १०० रुपये आहे आणि पीएनजीची किंमत प्रति युनिट ४० ते ४५ रुपये आहे. व्हॅट कपातीनंतर या किमतींमध्ये स्पष्ट घट दिसून येईल. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ किमती कमी करणे नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलमुळे होणाऱ्या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालणे देखील आहे..शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. उत्तरकाशी जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त भागात राहणाऱ्या सफरचंद उत्पादकांकडून सरकार थेट सफरचंद खरेदी करेल. ही खरेदी फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया विभागामार्फत केली जाईल. सरकार रॉयल डेलिशियस सफरचंद ५१ रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करेल, तर रेड डेलिशियस आणि इतर जाती ४५ रुपये प्रति किलो दराने खरेदी केल्या जातील. .Gold Rate Today : सोनं–चांदीचा नवा उच्चांक! ५ दिवसांत तब्बल २०,००० रुपयांची वाढ; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव.यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळेल आणि मध्यस्थांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होईल. मंत्रिमंडळाने राज्यातील कलाकार आणि लेखकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांचे मासिक वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, जे सध्या ₹३,००० होते, ते वाढवून ₹६,००० करण्यात आले आहे. कला आणि साहित्य क्षेत्रात योगदान देणाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळावी असे सरकारचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.