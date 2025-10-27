Green Tax : उत्तराखंडमध्ये डिसेंबरपासून लागू होणार ग्रीन टॅक्स; राज्यातील वाहने असतील टॅक्स फ्री, अशी होईल प्रक्रिया

उत्तराखंड राज्याला देवाचा आशिर्वाद आहे, त्यामुळेच हे राज्य पर्यावरणीय दृष्ट्या समृद्ध आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण लक्षात घेऊन उत्तराखंड सरकारने बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम डिसेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय राज्यात स्वच्छता आणि पर्यावरण सुरक्षा वाढवण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. .Uttrakhand Tourism : सुरखाब या परदेशी पक्षाच्या आगमनाने उत्तराखंडमधील पर्यटक भारावले, पक्षी पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी .पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठे पाऊलराज्य सरकारचे मत आहे की झपाट्याने वाढणारे वाहन प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कडक उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यामुळे, बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर हा ग्रीन टॅक्स लागू केला जात आहे. या करातून मिळणारा निधी पर्यावरण आणि रस्ते स्वच्छता संबंधित कामांमध्ये वापरण्यात येईल. विविध वाहनांसाठी वेगवेगळ्या दरांची तरतूदउत्तराखंड परिवहन विभागाने विविध श्रेणीतील वाहनांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत.लहान वाहनांसाठी 80 रूपये.लहान मालवाहू वाहनांसाठी 250 रूपयेबसांसाठी 140 रूपयेट्रकसाठी त्यांच्या वजनानुसार 120 ते 700 पर्यंत हा कर फक्त बाहेरील राज्यांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवरच आकारला जाईल, जे उत्तराखंडच्या सीमेत प्रवेश करतील. .Uttrakhand : CM धामींनी पशुपतिनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, देवभूमितील आध्यात्मिक परंपरा हीच सरकारची खरी शक्ती .सीमेवर ANPR कॅमेऱ्यांची करडी नजरपरिवहन विभागाचे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह यांनी सांगितले की, बाहेरील वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे राज्याच्या सीमांवर बसवण्यात आले आहेत. पूर्वी 16 कॅमेरे कार्यरत होते, आता त्यांची संख्या वाढवून 37 करण्यात आली आहे. हे कॅमेरे आपोआप वाहनांचे नंबर स्कॅन करून त्यांची माहिती नोंदवतील. राज्य सरकारने ग्रीन टॅक्स वसुलीसाठी एका व्हेंडर कंपनीची नियुक्ती केली आहे. कॅमेऱ्यांमधून मिळालेला डेटा सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्या कंपनीकडे पाठवला जाईल. हे सॉफ्टवेअर उत्तराखंड-नोंदणीकृत, शासकीय आणि दुचाकी वाहनांची माहिती आपोआप वेगळी करेल. .यानंतर संबंधित माहिती नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या डेटाबेसकडे पाठवली जाईल. तिथून वाहनमालकांच्या वॉलेट नंबरची माहिती मिळेल आणि निर्धारित ग्रीन टॅक्स रक्कम स्वयंचलितपणे त्यांच्या खात्यातून वजा होऊन परिवहन विभागाच्या खात्यात जमा केली जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकताउत्तराखंड सरकारचे म्हणणे आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक असेल. त्यामुळे मॅन्युअल टॅक्स वसुलीची गरज उरणार नाही आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल. तसेच, वाहनचालकांना कर भरण्यासाठी सीमांवर थांबावे लागणार नाही, त्यामुळे ट्रॅफिक जामच्या समस्या देखील कमी होतील. सरकारला अपेक्षा आहे की, या निर्णयामुळे राज्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणाला नवे बळ मिळेल. ही पुढाकार उत्तराखंडला “ग्रीन स्टेट” बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल..Uttrakhand : चाळीस वर्षात पहिल्यांदाच ऑक्टोबरच्या सुरूवातीलाच गोठलं उत्तराखंड; येणाऱ्या काळातही सतर्क राहण्याचा इशारा .हा निर्णय का घेतला उत्तराखंडमध्ये 30 लाखाहून अधिक वाहने नोंदणीकृत आहेत. राज्य सरकारने ग्रीन टॅक्सचा निर्णय घेतला आहे, कारण उत्तराखंड राज्यात ३० लाखाहून अधिक वाहन नोंदणी आहे, तर दरवर्षी राज्यात कोटी लोक पर्यटनासाठी इथे हजेरी लावतात. ज्यामुळे प्रदूषण वाढते आणि यामुळे राज्याच्या वातावरणावर फरक पडतो, म्हणून सरकारने हा कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.