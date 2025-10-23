Uttrakhand Tourism : सुरखाब या परदेशी पक्षाच्या आगमनाने उत्तराखंडमधील पर्यटक भारावले, पक्षी पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

परदेशी पाहुणे दरवर्षी आपल्या देशातील विविध ठिकाणांना भेटी देतात. हे परदेशी पाहुण म्हणजे मनुष्य रूपी नसून पक्षी आहेत. दरवर्षी हिवाळ्यातील काळात उंच हिमालयीन प्रदेशातून सुरखाब हे स्थलांतरित पक्षी अन्नाच्या शोधात उत्तराखंडमधील कोसी बॅरेजसह इतर जलाशयांमध्ये येतात. यंदा हिमालयीन प्रदेशात लवकर बर्फवृष्टी झाल्याने सुरखाब पक्षी एक आठवडा आधीच रामनगरच्या कोसी बॅरेजमध्ये दिसू लागले आहेत. यामुळे वन विभाग आणि पक्षीप्रेमींमध्ये मोठा उत्साह आहे. .Uttrakhand : CM धामींनी पशुपतिनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, देवभूमितील आध्यात्मिक परंपरा हीच सरकारची खरी शक्ती .सुरखाब पक्षी दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कोसी बॅरेजसह इतर जलाशयांमध्ये पोहोचतात. वन्यजीव छायाचित्रकार दीप रजवार यांनी सांगितले की, काल त्यांनी कोसी बॅरेज येथे सुरखाबच्या दोन जोड्यांना आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केले आहे. त्यांनी सांगितले की यंदा सुरखाब साधारणपणे एक आठवडा आधी येथे आले आहेत. असे तेव्हा घडते जेव्हा हिमालयाच्या उंच प्रदेशातील जलाशय बर्फाने गोठतात. अशा परिस्थितीत सुरखाबसह इतर स्थलांतरित पक्षी अन्नाच्या शोधात येथेच्या जलाशयांकडे येतात. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस, मुख्यमंत्री धामी यांनी तातडीने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक, दिले आदेश .वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, सुरखाब पक्षी हिवाळ्यात रशियातील सायबेरिया आणि तिबेटसारख्या थंड प्रदेशांतून येतात. ते अन्नाच्या शोधात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येथे पोहोचतात आणि प्रजनन करतात. त्यांच्या पिल्लांना उडता येऊ लागल्यावर ते पुन्हा आपल्या प्रदेशात परत जातात. .कोसी बॅरेजमध्ये सुरखाब पक्षी दिसू लागले आहेत, ही आनंदाची बातमी आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या सुरक्षेसाठी वन विभागाकडून देखरेख वाढविण्यात आली आहे, असे रामनगर वन विभागाचे एसडीओ अंकित बडोला यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.