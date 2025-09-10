Uttarakhand : आमची संस्कृती, परंपरा आणि आध्यात्मिक चेतनेची अमूल्य ठेव आहे हिमायल : CM पुष्कर सिंह धामी  

Himalaya is Our Cultural and Spiritual Heritage: भारताची शान म्हणून हिमालयाची ओळख आहे.हिमालय उत्तराखंड राज्यातील मानाचा तुरा आहे. हिमालय दिनानिमित्त यूकॉस्टतर्फे आयआरडीटी सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हिमालय दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हिमालयाच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याचे आवाहन केले. .Uttrakhand : उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध ट्रेक रूटवर श्रद्धा आणि संस्कृतीचा थरार अनुभवण्याची संधी, पर्यटन विभागाचे पद्धतशीर नियोजन.हिमालय ही केवळ भौगोलिक रचना नाही, तर आपली संस्कृती, परंपरा आणि आध्यात्मिक जाणीवेची अमूल्य ठेव आहे. या पर्वतरांगांमध्ये आपल्या राष्ट्राचा अभिमान आणि नैसर्गिक संसाधनांचे भांडार दडलेले आहे. हिमालयातील उंच शिखरे, विस्तीर्ण हिमनद्या, नद्या आणि जैवविविधतेने समृद्ध जंगल केवळ निसर्ग सौंदर्यच देत नाहीत तर पर्यावरणीय समतोल राखण्याचीही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विज्ञानाच्या दृष्टीनेही हिमालयाचे महत्त्व मोठे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये पावसाचे थैमान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन केली नागरिकांशी चर्चा, बचाव कार्याचाही घेतला आढावा.या कार्यक्रमात वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी उपस्थितांना हिमालय वाचविण्याची शपथ दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला हिमालयात झालेल्या आपत्तींमध्ये जीव गमावलेल्या लोकांच्या आत्म्याच्या शांततेसाठी एक मिनिट मौन पाळण्यात आले. मुख्यमंत्री धामी यांनी हिमालयातील जलस्रोतांचे संरक्षण, व्यापक वृक्षारोपण, जंगलातील वणवे थांबविणे आणि प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, आज जलवायु बदलाच्या परिणामांमुळे हिमालयात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे वैज्ञानिक पद्धतींसोबत पारंपरिक ज्ञान व पद्धतींचाही वापर करून काम करण्याची आवश्यकता आहे. .Uttrakhand : उत्तराखंडला जाण्याचा विचार करताय? IRCTC ने आणलीय स्वस्तातली भन्नाट ऑफर .हेस्कोचे संस्थापक पद्म भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी यांनी हिमालयाच्या वेदनांबाबत बोलताना सांगितले की, हिमालयाचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी भेदभाव विसरून एकत्र येण्याची गरज आहे. राज्यात आज वेगवेगळ्या पद्धती वापरून काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, विकासही आवश्यक आहे, पण तो असा असावा की सामान्य माणसांचे आणि निसर्गाचे नुकसान होणार नाही. या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री मधु भट्ट, डॉ. भवतोष शर्मा, डॉ. किरण नेगी आदींनीही आपले विचार मांडले. यावेळी विविध सामाजिक संस्था, महिला, विद्यार्थी, यूकॉस्ट व हेस्कोचे वैज्ञानिक, शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.