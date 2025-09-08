Uttrakhand : उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध ट्रेक रूटवर श्रद्धा आणि संस्कृतीचा थरार अनुभवण्याची संधी, पर्यटन विभागाचे पद्धतशीर नियोजन

Trekking in Uttarakhand 2025 - उत्तराखंडच्या गर्द बर्फाळ प्रदेशात पर्यटकांची नेहमी गर्दी असते. यंदाही लोकांच्या स्वागताची तयारी उत्तराखंड पर्यटन विभागाने केली आहे. तसेच, पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठीही विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचसाठी पर्यटन विभागाने हिवाळ्यात 2025-26 साठी तीन प्रमुख ट्रेक 'ट्रेक ऑफ द ईयर' म्हणून जाहीर केले आहेत. या ट्रेकमध्ये उत्तराखंड येथील पिथौरागढ जिल्ह्यातील 11,811 फूट उंचीवर असलेला बन्कटिया ग्लेशियर, चमोली जिल्ह्यातील 12,998 फूट उंचीवरील चेनाव व्हॅली आणि उत्तरकाशीमधील 12,431 फूट उंचीवरील गुलाबी कांठा यांचा समावेश आहे. या तिन्ही ठिकाणी पर्यटकांनी थरार अनुभवता येईल. .Uttarakhand Cloudburst: कधी ढगफुटी तर कधी भूस्खलन... उत्तराखंड का उजडतोय? ही प्रलयाची नांदी आहे का?.पर्यटन विभाग ट्रेकर्सना घेऊन जाणाऱ्या नोंदणीकृत टूर ऑपरेटरला प्रति ट्रेकर 2000 रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम देणार आहेत. जो 'पहिला येतो त्याला प्रथम' या तत्त्वावर दिली जाईल. जर कोणत्याही गटामध्ये उत्तराखंडमधील ट्रेकर्सचा समावेश असेल, तर टूर ऑपरेटर हेही सुनिश्चित करतील की गटाचे प्रमाण उत्तराखंड व उत्तराखंडच्या बाहेरील लोकांमध्ये 2:1 असेल. यासंबंधी संपूर्ण माहिती पर्यटन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. .अमर सुब्बा यांनी केले आदि कैलास हाय अल्टिट्यूड मॅरेथॉन रूटचे ट्रायल रनआदिकैलास हाय अल्टिट्यूड मॅरेथॉनचा रूट प्रसिद्ध धावपटू अमर सुब्बा यांनी निश्चित केला आहे. सिक्कीमचे सुप्रसिद्ध धावपटू अमर सुब्बा यांनी 28 जुलै रोजी गुंजी (10,500 फूट) पासून आदि कैलास व पार्वती कुंड (17,513 फूट) पर्यंत 40 किलोमीटरचा ट्रायल रन यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. .Manchar News : उत्तराखंड गंगोत्री येथे गेलेले मंचर-अवसरी खुर्दचे सर्व यात्रेकरू सुखरूप.हा ट्रायल ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या आदि कैलास हाय अल्टिट्यूड मॅरेथॉनसाठी रूट निश्चित करण्याचा भाग होता. अमर सुब्बा यांना विशेषतः राज्य सरकार व उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदेने आमंत्रित केले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमर सुब्बा यांनी 29 मे रोजी आयोजित जगातील सर्वात उंच एव्हरेस्ट मॅरेथॉनमध्ये दुसरे स्थान पटकावून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली होती. .पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल यांनी सांगितले की ही मॅरेथॉन या भागाच्या पवित्र निसर्गसौंदर्य व धार्मिक महत्त्वाला अधोरेखित करेल, तसेच राज्याला साहस पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर एक विशेष ओळख मिळवून देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.