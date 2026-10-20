Uttarakhand Investment: उत्तराखंडमध्ये एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात; सोशल मीडियावरील आरोप उद्योग सचिवांनी फेटाळले

उत्तराखंड ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट-२०२३ मधील गुंतवणुकीवरून सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या दाव्यांबाबत राज्याचे उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या या समिटमध्ये सुमारे ३.५६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. त्यापैकी १.०१ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, संबंधित प्रकल्पांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सोशल मीडियावरील आरोप फेटाळले.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पर्यावरण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल राखून औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे गुंतवणुकीबाबत संभ्रम निर्माण करणे योग्य नसल्याचे पांडे यांनी सांगितले..२४ हजार कोटींच्या नव्या प्रकल्पांची तयारीग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटमध्ये झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. याचाच भाग म्हणून आणखी २४ हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी लवकरच चौथी ‘ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी’ आयोजित केली जाणार आहे. या माध्यमातून प्रस्तावित प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष उभारणीला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.लहान व्यावसायिकांच्या योगदानाचेही महत्त्वसोशल मीडियावर पीठ गिरण्या, मोबाइल दुकाने आणि अन्य लहान व्यावसायिकांच्या गुंतवणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी लघुउद्योजकांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले..भौगोलिक परिस्थितीनुसार औद्योगिक विकासावर भरउत्तराखंडचा मोठा भूभाग जंगलांनी व्यापलेला असल्यामुळे राज्यात उद्योगांच्या उभारणीसाठी भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला जातो. डेहराडून, हरिद्वार आणि उधमसिंह नगर यांसारख्या मैदानी भागांत मोठ्या उद्योगांना वाव आहे. दुसरीकडे, पर्वतीय भागांमध्ये पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि लघुउद्योगांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जात आहे.गुंतवणूकदारांना आवश्यक परवानग्या मिळवताना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी तसेच प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्यात एक खिडकी मंजुरी प्रणालीसह विविध यंत्रणांचा वापर केला जात आहे..गुंतवणुकीची माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळांवरगुंतवणुकीतील पारदर्शकतेबाबत बोलताना पांडे यांनी संबंधित प्रकल्पांची माहिती उद्योग विभाग, यूके स्पाइस (UK SPICE) आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमच्या पोर्टलवर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गुंतवणुकीचे स्वरूप, प्रकल्पांची स्थिती आणि संबंधित विभागांची माहिती अधिकृत स्रोतांमधून तपासता येऊ शकते.राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी अधिकृत आकडेवारीचा आधार घ्यावा, असे आवाहनही या स्पष्टीकरणातून करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.