Uttarakhand :  ‘जेव्हा पंतप्रधानांनी रात्री १ वाजता सांगितलं की, अजून एक काम बाकी आहे’ CM धामींनी सांगितली ती आठवण

Uttarakhand : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कामाप्रती जागरूक असतात. याची प्रचिती नेहमीच येत असते. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकताच पंतप्रधान मोदींसोबतचा एक भावनिक अनुभव शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधानांच्या या वेगळ्या भुमिकेबद्दल सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर रोजी असतो. त्यामुळे भाजप त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत देशभरात 'सेवा पंधरवडा' साजरा करण्याच्या तयारीत आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरात स्वच्छता अभियान व रक्तदान शिबिरांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल, ज्यात पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते सक्रिय सहभाग घेतील. या उपक्रमांतर्गत, भाजपचे वरिष्ठ नेते 'माय मोदी स्टोरी' या प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या वैयक्तिक आठवणी व अनुभव शेअर करत आहेत. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर केलेल्या एका विस्तृत पोस्टमध्ये सीएम धामी यांनी वाराणसीत घडलेल्या एका संस्मरणीय रात्रीचे वर्णन केले, ज्याचा त्यांच्यावर खोल परिणाम झाला. त्यांनी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक सांगितली, जी जवळपास रात्री 1 वाजेपर्यंत चालली. सर्वजण थकलेले असताना पंतप्रधान मोदींनी अचानक सांगितले – "अजून एक महत्त्वाचे काम बाकी आहे." त्या क्षणी उपस्थित सर्व नेते आश्चर्यचकित झाले, विचार करत होते की इतक्या रात्री अजून काय काम असू शकते. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, "आपल्या लोकसभा मतदारसंघात दिवसा विकास प्रकल्पांची पाहणी केली तर स्थानिक नागरिकांना अडचण होते, त्यामुळे मी रात्री निरीक्षण करणे पसंत करतो." आपल्या शब्दाप्रमाणे, पंतप्रधान मोदी रात्री वाराणसीच्या रस्त्यांवर शांतपणे फिरत राहिले आणि प्रत्येक विकास प्रकल्पाचे बारकाईने निरीक्षण केले. धामी यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी रात्री 3 आणि 4 वाजेपर्यंत थेट जागेवर उपस्थित होते आणि प्रत्येक पैलूची सखोल तपासणी केल्यानंतरच निवासस्थानी परतले. सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, एवढ्या थकव्यानंतरही पंतप्रधान मोदी सकाळी 9 वाजेच्या बैठकीसाठी उपस्थित होते, आणि नेहमीप्रमाणेच त्यांची तीव्र एकाग्रता, असीम ऊर्जा व अटळ निश्चय स्पष्ट दिसून येत होता.