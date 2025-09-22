देश

Uttrakhand : पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे GST 2.0 जो भारताच्या विकासाला मजबूती देईल : CM पुष्कर सिंह धामी  

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
आजपासून नवीन जीएसटी दर लागू होणार आहेत. याला ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ (पुढील पिढीचे जीएसटी सुधार) असे संबोधले आणि सांगितले की हे भारताच्या विकासाला बळकट करेल, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने व ठाम बांधिलकीने ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ भारताच्या विकासकथेला बळकटी देतील.

नक्कीच हे सुधार व्यापाऱ्यांसाठी व्यवहार सुलभ करतील, गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि प्रत्येक राज्याला विकासाच्या शर्यतीत समान भागीदार बनवतील, असेही ते म्हणाले.  

