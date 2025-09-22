Uttrakhand : पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे GST 2.0 जो भारताच्या विकासाला मजबूती देईल : CM पुष्कर सिंह धामी  

Uttrakhand : आजपासून नवीन जीएसटी दर लागू होणार आहेत. याला ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ (पुढील पिढीचे जीएसटी सुधार) असे संबोधले आणि सांगितले की हे भारताच्या विकासाला बळकट करेल, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने व ठाम बांधिलकीने ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ भारताच्या विकासकथेला बळकटी देतील. नक्कीच हे सुधार व्यापाऱ्यांसाठी व्यवहार सुलभ करतील, गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि प्रत्येक राज्याला विकासाच्या शर्यतीत समान भागीदार बनवतील, असेही ते म्हणाले. .Uttar Pradesh : GST तील सुधारणांचा सर्वाधिक लाभ यूपीला होणार ? योगींनी दिवाळी गिफ्टसाठी मोदींचे मानले आभार.मुख्यमंत्री धामी यांनी दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ‘जीएसटी बचत उत्सव’चा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, “पंतप्रधान मोदींच्या कुशल नेतृत्वाखाली २२ सप्टेंबरपासून भारतात ‘जीएसटी बचत उत्सव’ सुरू होत आहे. हा आपल्यासाठी ऐतिहासिक क्षण आहे, जेव्हा राष्ट्रातील प्रत्येक घटक याचा लाभ घेईल आणि सणासुदीच्या गोडव्याचा आनंद घेईल.”याआधी मुख्यमंत्र्यांनी उत्तराखंडच्या जनतेतर्फे पंतप्रधानांचे आभार मानले होते. त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले होते, “२२ सप्टेंबरपासून संपूर्ण देशात जीएसटीच्या सुधारित दरांची अंमलबजावणी होणार आहे. या नवीन दरांमुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळेल. .यंदाची दिवाळी अधिक खास ठरणार आहे कारण व्यापारी असो वा ग्राहक प्रत्येक व्यक्तीला या उपक्रमाचा लाभ होईल. या ऐतिहासिक पावलासाठी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय नेतृत्वाचे मनःपूर्वक आभार मानले. सर्व राज्यांमुळे इतका मोठा करसुधार शक्य झालापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना जीएसटी २.० सुधारणा देशहिताचे पाऊल असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा २०१४ मध्ये तुम्ही आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आम्ही जनहित आणि देशहित लक्षात घेऊन जीएसटीला आमची प्राथमिकता बनवले. .GST: 'जीएसटी'नंतर आता ट्रम्प टॅरिफमधून दिलासा; सरकारचा प्लॅन, व्यावसायिकांसाठी गुड न्यूज!.आम्ही प्रत्येक स्टेकहोल्डरशी चर्चा केली, प्रत्येक राज्याच्या शंकांचे समाधान केले, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शोधले. सर्व राज्यांना आणि सर्वांना सोबत घेऊनच स्वतंत्र भारतातील इतका मोठा करसुधार शक्य झाला. केंद्र आणि राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे फळ आहे की आज देश अनेक करांपासून मुक्त झाला आहे. ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ (एक देश, एक कर) हे स्वप्न साकार झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.