उत्तराखंडमधील ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर मंगळवारी पहाटे भीषण अपघात घडला. हरिद्वारहून बद्रीनाथ आणि जोशीमठच्या दिशेने जाणारी प्रवाशांनी भरलेली बस गूलर बाजार परिसरात पुलावरून खाली खोल दरीत कोसळली. मुनिकीरेती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये अंदाजे ३० ते ३५ प्रवासी असल्याची माहिती आहे. या घटनेत सहा प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून सुमारे २० जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही..पुलावरून १०० फूट खोल दरीत कोसळली बसमिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस गूलरजवळील पुलावरून अनियंत्रित होऊन सुमारे १०० फूट खाली गदेऱ्यात कोसळली. या दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. अपघातग्रस्त बसचा क्रमांक UK09PA9779 असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..एसडीआरएफकडून बचावकार्य सुरूअपघाताची माहिती डायल ११२ च्या माध्यमातून पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर मुनिकीरेती पोलीस ठाण्यासह गूलर, शिवपुरी आणि ब्यासी चौकीतील पोलीस कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. याशिवाय राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिकांच्या पथकांनाही मदतीसाठी पाचारण करण्यात आले.एसडीआरएफच्या पथकांनी खोल दरीत उतरून बचावकार्य सुरू केले. आतापर्यंत सुमारे २० जखमी प्रवाशांना दरीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. त्यांना रस्त्यापर्यंत आणल्यानंतर रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात येत आहे. दरीत अडकलेल्या अन्य प्रवाशांचा शोध घेऊन त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे..Diesel Windfall Tax: डिझेलवरील कराचा मोठा झटका! प्रतिलिटर १४ रुपये शुल्क... सरकारच्या निर्णयामागचं गणित काय?.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली बचाव मोहीमएसडीआरएफचे प्रभारी कविंद्र सजवाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसमध्ये अंदाजे ३० प्रवासी होते. अपघातात सुमारे २० जण जखमी झाल्याची माहिती असून सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. एसडीआरएफची पथके सातत्याने बचावकार्यात सहभागी आहेत.एसडीआरएफचे कमांडंट अर्पण यदुवंशी यांच्या निर्देशानुसार बचावकार्यासाठी अतिरिक्त पथकेही घटनास्थळी रवाना करण्यात आली आहेत. ब्यासी आणि ढालवाला येथील चौक्यांमधून पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली. क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर आणि मुनिकीरेती पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यांच्यासह पोलीस व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित आहेत..अपघाताचे कारण अद्याप अस्पष्टसध्या पोलीस, एसडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. दुर्घटनेच्या कारणांचा तपास केल्यानंतरच त्याबाबत स्पष्टता येणार आहे. मृतांचा आकडा आणि जखमींची संख्या याबाबतही अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे..Rahul Gandhi: कोर्टाच्या आधाराने निवडणूक आयोगावर निशाणा ;‘एसआयआर’संदर्भातील ४८ प्रश्नांसाठी राहुल गांधींचा अर्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.