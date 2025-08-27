Uttarakhand : धरालीच्या धर्तीवर थरालीसाठी सुद्धा विशेष मदत देण्यात येणार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे निर्देश

Uttarakhand :राज्याचा प्रमुख हा नेहमी कानाकोपऱ्यातील घटकांचा विचार करणारा हवा. एका भागाला झुकतं माप देऊन दुसऱ्याला विसरणारा नक्कीच नसावा. तरच तो जनतेच्या मनातला राजा ठरतो. सध्या हुबेहुब हे चित्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यामध्ये दिसत आहे. थराली क्षेत्रालाही धरालीप्रमाणे विशेष मदत आणि पुनर्वसन पॅकेज देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, थरालीमध्ये अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना तातडीने मदत पुरवण्यात यावी. तसेच जोशीमठमध्ये पुनर्वसन कार्य लवकरात लवकर सुरू करण्याचेही निर्देश दिले. .Uttarakhand Cloudburst: कधी ढगफुटी तर कधी भूस्खलन... उत्तराखंड का उजडतोय? ही प्रलयाची नांदी आहे का?.उच्चस्तरीय बैठकमध्ये महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधारणा, आणि स्थानिक स्तरावर सेवा वितरण अधिक प्रभावी कसे करता येईल यावर चर्चा झाली आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जोशीमठमध्येही मदत व पुनर्निर्माणाचे कार्य त्वरीत सुरू करावे. प्रभावित कुटुंबांच्या वेदना दूर करणे ही सरकारची प्राथमिकता असावी. .शासन आणि पोलिस कार्यालये एकत्रमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घोषणा केली की, भविष्यात एसडीएम, तहसीलदार, पोलिस क्षेत्राधिकारी आणि बीडीओ यांचे कार्यालय एकाच छताखाली एकत्रितरित्या स्थापण्यात येतील, ज्यामुळे सामान्य जनतेला शासकीय सेवांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होईल. ग्रामसभा स्तरावर दर आठवड्याला एक दिवस पंचायत भवनात पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात येईल. यामुळे ग्रामस्थांना सर्व आवश्यक सेवा त्यांच्या गावातच मिळू शकतील. .मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितले की, या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी. जनहिताच्या बाबतीत कोणतीही दुर्लक्ष सहन केली जाणार नाही. या बैठकीत प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, गृह सचिव शैलेश बगौली, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाटे आणि अप्पर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.