उत्तराखंडची गरुडझेप! 'विंग्स इंडिया २०२६' मध्ये ठरले देशातील सर्वोत्तम राज्य, नक्की काय आहे कारण?

हैदराबाद येथे पार पडलेल्या 'विंग्स इंडिया २०२६' या आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक परिषदेत उत्तराखंडने मानाचा किताब पटकावला.
Uttarakhand Best State at Wings India 2026 award

हैदराबाद येथे पार पडलेल्या 'विंग्स इंडिया २०२६' या आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक परिषदेत उत्तराखंडने मानाचा किताब पटकावला आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल उत्तराखंडला "बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एव्हिएशन इकोसिस्टम" (विमान वाहतूक परिसंस्थेला प्रोत्साहन देणारे सर्वोत्तम राज्य) हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे.

