उत्तरकाशी : हे एक कठीण मिशनच नव्हतं तर मानवतेसाठीच युद्ध होतं, अशा शब्दांत उत्तरकाशीच्या बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढणाऱ्या बचाव पथकातील एका अधिकाऱ्यानं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. (Uttarkashi Tunnel Rescue It was not a difficult mission but a war for humanity Sentiments expressed by rescue team officials)

बचाव मोहिमेतील एक सदस्य तसेच स्क्वाड्रॉन इन्फ्रा मायनिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे एमडी आणि सीईओ सिरीयक जोसेफ म्हणतात, "हे केवळ एक कठीण मिशन नव्हते तर मानवतेसाठी युद्ध होते. त्याचा एक भाग बनून आम्हाला आनंद होत आहे" उत्तरकाशी बोगद्यातून सर्व कामगारांना यशस्वीपणे बाहेर काढल्याबद्दल त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, तब्बल १७ दिवसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर या बोगद्यात अडकलेल्या ४१ कामगारांना आज सुखरुप बाहेर काढण्यात बचाव पथकांना यश आलं. यासाठी सरकारच्या एजन्सीजसह खासगी इंजिनिअरिंग कंपन्यांनी देखील बचावासाठी मोठे प्रयत्न केले. (Latest Marathi News)

एकाही कामगाराला कुठलीही इजा न होता बाहेर काढण्यात आल्यानं बचाव पथकांचं हे मोठं यश मानलं जात आहे. कामगारांच्या या सुटकेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांचं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचं अभिनंदन केलं आहे.