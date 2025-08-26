Vaishno Devi Landslide : वैष्णोदेवी मार्गावर दरड कोसळली; अर्धकुंवारीजवळ शेकडो भाविक अडकल्याची शक्यता...बचावकार्य सुरू

Landslide near Ardhkuwari disrupts Vaishno Devi Yatra : वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावरील अर्धकुंवारी परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे शेकडो भाविक या ठिकाणी अडकल्याची शक्यता आहे. काही भाविक जखमी झाले असून त्यांना कटरा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड, स्थानिक प्रशासन, पोलीस तसेच एनडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्धकुंवारीजवळील इंद्रप्रस्थ भोजनालय परिसरात ही घटना घडली. सध्या मार्गावरील भाविकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे काम सुरू आहे. या भूस्खलनानंतर यात्रा मार्गावर मोठ्या प्रमाणात दगड आणि मातीचा मलबा साचला आहे. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..Jammu-Kashmir Rain Update : 'जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा ढगफुटी'; कथुआत सात जणांचा मृत्यू; रेल्वेसेवाही विस्कळित.दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणास्तव माता वैष्णोदेवी यात्रा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. अर्धकुंवारी ते भवन या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून खालच्या मार्गावरील भाविकांची ये-जा मर्यादित करण्यात आली आहे. सध्या या ठिकाणी असलेल्या भाविकांना सुरक्षित ठिकाणी थांबवण्यात आले आहे..यासंदर्भात बोलताना वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “भाविकांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. परिस्थिती सामान्य होताच यात्रा पुन्हा सुरू केली जाईल.” तसेच भाविकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..Jammu Kashmir Tourism : जखमांवर फुंकर घालणारी मोहीम; ‘चला काश्मीर’द्वारे पर्यटनाला पुन्हा चालना देण्याचा प्रयत्न.जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या ४८ तासांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. तसेच पुढील पाच तासांसाठी पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कटरा, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपूर, डोडा आणि किश्तवाड जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलन आणि पूराचा धोका कायम आहे. तर डोडा जिल्ह्यात ढगफुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत ११२ क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.