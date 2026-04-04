वैष्णो देवी जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी; वंदे भारत एक्सप्रेसच्या मार्गात बदल, वेळापत्रकाही बदलले

वैष्णो देवीला जाणाऱ्या भाविकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे विभागाने कटरा मार्गावर धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेस गाडीच्या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि सोयीस्कर होणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे..रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक २६४०५/२६४०६ अमृतसर–कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस आता जालंधर कॅन्ट मार्गाऐवजी गुरदासपूर मार्गे धावणार आहे. ही गाडी अमृतसर ते कटरा हा प्रवास अवघ्या ५ तासांत पूर्ण करणार आहे. यासोबतच गाडीच्या धावण्याच्या दिवसांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. आता ही गाडी शनिवारी वगळता आठवड्यातील उर्वरित सर्व दिवस धावणार आहे..नवीन मार्गानुसार गाडी बटाला, गुरदासपूर, पठाणकोट आणि जम्मू तवी या चार महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वेने नव्या वेळापत्रकाची घोषणाही केली आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार, कटरा ते अमृतसर (गाडी क्रमांक २६४०६) ही गाडी श्री माता वैष्णो देवी कटरा येथून सकाळी ६ वाजून ४० मिनिटांनी सुटेल आणि त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटांनी अमृतसर येथे पोहोचेल..याशिवाय अमृतसर ते कटरा (गाडी क्रमांक २६४०५) ही गाडी अमृतसरहून सायंकाळी ४ वाजून ४० मिनिटांनी सुटेल आणि रात्री ९ वाजून ४५ मिनिटांनी कटरा येथे पोहोचेल. गुरदासपूर मार्गे धावणाऱ्या या वंदे भारत गाडीत एकूण ८ डबे असणार आहेत. रेल्वे बोर्डाच्या पत्रानुसार हे सर्व बदल आगाऊ आरक्षण कालावधीनुसार टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत.