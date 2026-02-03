Vande Bharat Train Accident : वंदे भारतसमोर सेल्फीचा हट्ट जीवावर बेतला, तीन मजुरांचा दुर्दैवी अंत

गुजरातमधील राजकोट येथे झालेल्या एका दुर्दैवी अपघातात वंदे भारत ट्रेनने धडक दिल्याने तीन कामगारांचा मृत्यू झाला सोमवारी सायंकाळी ४:४५ वाजता भक्तीनगर आणि रिबडा रेल्वे स्थानकांदरम्यान असलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगजवळ हा अपघात झाला..एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी सांगितले की, अपघाताच्या वेळी वेरावळ-अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन जात होती. तीन तरुण त्यांच्या मोबाईल फोनने ग्रुप सेल्फी घेण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकवर पोहोचले होते. अंतराचा अंदाज न आल्याने तिघांनाही ट्रेनने धडक दिली. .उपनिरीक्षक ए.आर. राठोड यांनी सांगितले की, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान दुसऱ्या तरुणाचा मृत्यू झाला..मृतांची ओळख संदीप पटेल आणि संदीप कोली अशी आहे, तर जखमी तरुणाची ओळख कपिल पटेल अशी आहे. हे तिघेही उत्तर प्रदेशचे रहिवासी होते आणि राजकोटमध्ये कारखान्यात काम करत होते. उत्तर प्रदेशातील दोन स्थलांतरित कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. .5 ठार झालेल्या कारचा स्पीड होता वंदेभारत रेल्वे इतका! 2 झाडे तुटून कार चक्काचूर, मशीन बोलावून मृतदेह काढले बाहेर; सोलापूर ग्रामीण पोलिसांची अपघातस्थळी भेट.प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, हे तिघेही तरुण त्यांच्या मित्र संदीप पटेलला घरी सोडण्यासाठी रेल्वे स्टेशनवर जात होते. रेल्वे रुळ ओलांडताना त्यांनी ग्रुप सेल्फी घेण्याचा निर्णय घेतला, जो त्यांच्यासाठी जीवघेणा ठरला.अपघातानंतर काही काळ ट्रेन थांबवण्यात आली. पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत आणि रेल्वे रुळांजवळ सेल्फी किंवा व्हिडिओ काढण्यापासून लोकांना टाळण्याचे आवाहन केले आहे. .FAQs प्रश्न 1: हा अपघात कुठे घडला? उत्तर: गुजरातमधील राजकोट येथे भक्तीनगर आणि रिबडा रेल्वे स्थानकांदरम्यान हा अपघात झाला.प्रश्न 2: अपघात कशामुळे झाला? उत्तर: रेल्वे रुळांवर उभे राहून ग्रुप सेल्फी घेत असताना ट्रेनच्या अंतराचा अंदाज न आल्याने अपघात झाला.प्रश्न 3: कोणत्या ट्रेनची धडक बसली? उत्तर: वेरावळ–अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेसची धडक बसली.प्रश्न 4: मृत आणि जखमी व्यक्ती कोण होत्या? उत्तर: संदीप पटेल आणि संदीप कोली यांचा मृत्यू झाला, तर कपिल पटेल गंभीर जखमी आहे.प्रश्न 5: हे तरुण कुठले रहिवासी होते? उत्तर: तिघेही उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असून राजकोटमध्ये कारखान्यात काम करत होते.प्रश्न 6: पोलिसांनी लोकांना काय आवाहन केले आहे? उत्तर: रेल्वे रुळांजवळ सेल्फी किंवा व्हिडिओ काढण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.