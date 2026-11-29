वंदे भारत एक्स्प्रेसमधून प्रवास करताना आरामदायी प्रवासासोबत चांगल्या जेवणाचीही अपेक्षा असते. मात्र, जेवणातच लोखंडी वस्तू निघाली तर प्रवाशांचा संताप होणं साहजिक आहे. असाच धक्कादायक प्रकार बंगळुरू ते बेळगावी दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये समोर आला आहे. एका प्रवाशाला नाश्त्यासाठी दिलेल्या वड्यातून चक्क मोठा लोखंडी बोल्ट आढळला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, रेल्वेतील खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, समर्थ कोडियाल या एक्स (X) युजरने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये ताटात वड्याचे दोन तुकडे दिसत असून, त्याच्या शेजारी मोठा धातूचा बोल्ट ठेवलेला दिसतो. हा प्रकार वंदे भारतमधील प्रवासादरम्यान घडल्याचंही व्हिडिओतून स्पष्ट होतं. बंगळुरूहून बेळगावीला जात असताना वंदे भारतमध्ये दिलेल्या जेवणातील वड्यात हा बोल्ट सापडल्याचं समर्थ यांनी सांगितलं. अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत हा गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचं म्हणत त्यांनी रेल्वे प्रशासनाचं लक्ष वेधलं..Vande Bharat Sleeper : इडली-डोशानंतर आता वंदे भारतमध्ये पुरणपोळी! आयआरसीटीसीचा रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव.हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने या प्रकरणाची दखल घेतली. प्रवाशाला झालेल्या त्रासाबद्दल संस्थेने खेद व्यक्त केला. तसेच संबंधित सेवा पुरवठादाराविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचंही स्पष्ट केलं. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी रेल्वेच्या जेवणावरून चांगलीच खिल्ली उडवली. एका युजरने वड्यातील बोल्टला 'आयर्न सप्लिमेंट' म्हणत उपरोधिक टोला लगावला. तर भारतीय रेल्वेतील जेवण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं कधी होणार, असा सवाल दुसऱ्या युजरने केला..Vande Mataram Deepotsav Pune Guinness World Record News : पणत्यांच्या प्रकाशात उजळला ऐतिहासिक शनिवारवाडा! वंदे मातरम् गीताच्या १५० वर्षानिमित्त पुणे महापालिकेच्या दीपोत्सवाची गिनीज बुकमध्ये नोंद.काहींनी महागडं तिकीट काढूनही जेवणाचा दर्जा सुधारत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली. तर स्वयंपाकघरात मेटल डिटेक्टरसारखी तपासणी यंत्रणा का नसते, असा प्रश्नही उपस्थित केला. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.