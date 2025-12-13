देश

Vande Bharat Train Food : ‘वंदे भारत रेल्वे’त प्रवाशांना आता स्थानिक पदार्थ दिले जाणार ; रेल्वेमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Vande Bharat Train update: वंदे भारतपासून सुरुवात करून, भविष्यात सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये स्थानिक जेवणाची सुविधा हळूहळू लागू केली जाणार आहे.
Indian Railways announces local food for passengers : केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी रेल्वे भवन येथे अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू देखील उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना वंदे भारत गाड्यांमध्ये स्थानिक खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

तर स्थानिक जेवणाची ओळख करून दिल्याने प्रवाशांचा अनुभव लक्षणीयरीत्या वाढेल कारण ते त्या प्रदेशाची संस्कृती आणि चव प्रतिबिंबित करतील. वंदे भारतपासून सुरुवात करून, भविष्यात सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये स्थानिक जेवणाची सुविधा हळूहळू लागू केली जाणार आहे. उत्तरेकडील वंदे भारत गाड्यांमध्ये सध्या प्रवाशांना समान जेवण दिले जाते. तथापि, दक्षिणेकडील वंदे भारत गाड्यांमध्ये इडली, वडा,  सांबार, उपमा, मेदू वडा आणि पोंगल असे स्थानिक जेवण दिले जाते.

तर बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून रेल्वे तिकीट बुकिंग करणाऱ्यांवर भारतीय रेल्वेने केलेल्या कारवाईचे प्रभावी परिणाम दिसून येत आहेत, असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. वापरकर्ता ओळखपत्रे स्थापित करण्यासाठी आणि बनावट आयडी शोधण्यासाठी कठोर प्रणाली लागू केल्यानंतर, आयआरसीटीसी वेबसाइटवर दररोज अंदाजे ५ हजार नवीन वापरकर्ता आयडी तयार केले जात आहेत.

केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तिकीट प्रणाली इतकी सुधारित करण्याचे निर्देश दिले की सर्व प्रवासी खऱ्या आणि प्रामाणिक वापरकर्ता आयडीचा वापर करून सहजपणे तिकिटे बुक करू शकतील.

