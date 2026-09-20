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Sex Racket Busted : वाराणसीत खानावळ-बस बुकिंगच्या आडून 'कोडवर्ड' द्वारे सुरु होता वेश्याव्यवसाय; गेस्ट हाऊसवर छापा, ४ महिलांसह ७ जण ताब्यात

वाराणसीतील सिगरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेस्ट हाऊसमध्ये कथित वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी छापा टाकला. कॅन्ट रेल्वे स्टेशनसमोरील परेड कोठी परिसरातील गेस्ट हाऊसमध्ये चार महिला आणि तीन पुरुष आक्षेपार्ह स्थितीत आढळल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Police Suspect Sex Racket Operating Under Guise of Guest House Services

Police Suspect Sex Racket Operating Under Guise of Guest House Services

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी एका गेस्ट हाऊसवर छापा टाकत चार महिला आणि तीन पुरुषांना ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान गेस्ट हाऊसच्या चार वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये संबंधित व्यक्ती आक्षेपार्ह स्थितीत आढळून आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. खोल्यांची झडती घेतल्यानंतर पोलिसांना काही अश्लील साहित्यही सापडले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे.

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