Sex Racket Busted : वाराणसीत खानावळ-बस बुकिंगच्या आडून 'कोडवर्ड' द्वारे सुरु होता वेश्याव्यवसाय; गेस्ट हाऊसवर छापा, ४ महिलांसह ७ जण ताब्यात

उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी एका गेस्ट हाऊसवर छापा टाकत चार महिला आणि तीन पुरुषांना ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान गेस्ट हाऊसच्या चार वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये संबंधित व्यक्ती आक्षेपार्ह स्थितीत आढळून आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. खोल्यांची झडती घेतल्यानंतर पोलिसांना काही अश्लील साहित्यही सापडले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे..ही कारवाई सिगरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कॅन्ट रेल्वे स्टेशनसमोरील परेड कोठी परिसरात करण्यात आली. पोलिसांना या गेस्ट हाऊसबाबत गेल्या काही दिवसांपासून माहिती मिळत होती. खानावळ आणि बस सेवेच्या आडून येथे वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पथकाने संबंधित ठिकाणी लक्ष ठेवले..Akola Crime: दाखला देण्यासाठी भलतीच मागणी, नकार देताच...; प्रसिद्ध विद्यालयातील लिपिकाचं विद्यार्थीनीच्या आईसोबत विकृत कृत्य.मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांच्या मागणीनुसार बाहेरून महिलांना गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावले जात असल्याचा संशय पोलिसांना होता. तसेच, कथित 'विशेष सेवा' देण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचेही तपासात समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या सेवांसाठी विशिष्ट कोडवर्डचा वापर केला जात असल्याची माहितीही तपासादरम्यान समोर आली आहे..पोलिसांनी गेस्ट हाऊसवर छापा टाकला तेव्हा चार वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये चार महिला आणि तीन पुरुष आढळले. त्यानंतर पोलिसांनी सर्व सात जणांना ताब्यात घेतले. घटनास्थळाची झडती घेताना काही आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरूया कथित रॅकेटमागे नेमके कोण आहे, याचा पोलीस तपास करत आहेत. गेस्ट हाऊसमध्ये हा प्रकार किती काळापासून सुरू होता, यामध्ये आणखी किती जणांचा सहभाग आहे आणि बाहेरून महिलांना कोणाच्या माध्यमातून बोलावले जात होते, याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे..Pune Spa Raid: हडपसरमध्ये स्पाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय; पोलिसांचा छापा, पीडित महिलेची सुटका.एसीपी (कॅन्ट) शुभम जैन यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला आहे. या प्रकरणात चार महिला आणि तीन पुरुषांना ताब्यात घेण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कथित रॅकेट चालवणाऱ्यांची ओळख पटवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.