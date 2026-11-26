Tirumala Temple Gold Donation: आंध्र प्रदेशातील तिरुमला मंदिरात एका भक्ताने १२१ किलो सोन्याचे दागिने दान केलेत. या सोन्याची अंदाजे किंमत १५० ते १६० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. सोन्याचे दागिने दान करणाऱ्या उद्योगपतीचं नाव वर्धमान जैन असं आहे. वर्धमान जैन यांची श्रद्धा आहे की भगवान व्यंकटेश्वराच्या कृपेनंच व्यवसायत मोठं यश मिळालंय. त्यामुळे कृतज्ञतेच्या भावनेतून देवाला १६० कोटी रुपये किमतीचे १२१ किलो सोन्याचे दागिने अर्पण केले आहेत..आंध्र प्रदेशात तिरुमला मंदिर म्हणजेच तिरुपती बालाजी मंदिरात वर्धमान जैन यांनी १२१ किलो सोन्याचे दागिने दान केले. तिरुमला तिरुपती देवस्थान ट्रस्टने हे दागिने रंगनायकुल मंडपम येथे स्वीकारले. वर्धमान जैन यांनी हे दागिने टीटीडीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले. उद्योगपती वर्धमान जैन हे चेन्नईतील 'अॅक्सेस हेल्थकेअर' या कंपनीचे सहसंस्थापक आणि उपाध्यक्ष आहेत. जागतिक व्यावसायिक क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. व्यवसायासोबत अध्यात्म आणि समाजकल्याणाची कामेही वर्धमान जैन करतात..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करण्यापूर्वी आजचे दर पाहा! 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोनं कितीला?.वर्धमान जैन यांनी चेन्नईतील प्रसिद्ध लोयोला कॉलेजमधून पदवी घेतलीय. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते अमेरिकेला गेले. तिथल्या टेक्सास विद्यापीठाच्या ऑस्टिन कॅम्पसमधून कम्प्युटर सायन्समधून पदवी मिळवली. अॅक्सेस हेल्थकेअरच्या आधी त्यांनी डेल सर्व्हिसेसच्या बीपीओ विभागात व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले. या काळात त्यांनी कंपनीचा व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यास मदत केली..आरोग्यसेवा क्षेत्रातील बीपीओमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 'अॅक्सेस हेल्थकेअर' कंपनीची स्थापना केली. एंटरप्राइज ऑटोमेशन क्षेत्रात त्यांनी नवा पायंडा पाडला. त्यांच्या कंपनीमुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय ते एशिया (चेन्नई) इंजिनिअरिंग कंपनीत संचालक म्हणूनही काम करतात..सामाजिक कामवर्धमान जैन यांची भगवान व्यंकटेश्वरावर श्रद्धा असून त्यांनी १६० कोटी रुपये किमतीचे १२१ किलो सोन्याचे दागिने देवाला अर्पण केले. मात्र त्यांचे सामाजिक कार्य केवळ मंदिरांना दान देण्यापुरते मर्यादित नाही. समाजाला आपण काहीतरी देणं लागतो यासाठी चेन्नईतील कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट रुग्णालयात व्यवस्थापकीय विश्वस्त म्हणून काम करतात. या माध्यमातून गरीब मुलांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी ते प्रयत्न करतात. याशिवाय 'श्री सरिता जैन फाउंडेशन ट्रस्ट'च्या माध्यमातूनही ते मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक काम करतात. या संस्थेमार्फत गरजूंना अन्न देणे, शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवणे अशी कामे केली जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.