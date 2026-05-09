Tamil Nadu Politics: मोठा यू-टर्न! आधी 'त्या' अटींनी वाढवला तिढा; आता VCK कडून TVK ला बिनशर्त पाठिंबा, तमिळनाडूत राजकीय नाट्य

तमिळनाडूमध्ये नवीन सरकार स्थापन होण्याबाबतचे गूढ आता सुटले आहे. व्हीसीकेने टीव्हीकेला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे आता तामिळनाडूमध्ये थलापती विजय यांचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याआधी थोल थिरुमावलवन यांच्या पक्षाने, विदुथलाई चिरुथैगल कची (व्हीसीके), अभिनेता विजय यांच्या पक्षाला तामिळगा वेत्री कझगम (टीव्हीके), पाठिंबा देण्यापूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण अटी ठेवल्या होत्या. यामुळे सत्ता स्थापनेत अडचणी येत होत्या. मात्र आता व्हीसीकेने टीव्हीकेला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला आहे..सूत्रांनुसार, व्हीसीकेने सरकारमधील आपल्या वाट्यामध्ये उपमुख्यमंत्रिपद आणि प्रमुख मंत्रालयांची मागणी केली होती. व्हीसीकेला पक्षप्रमुख थोल थिरुमावलवन यांना उपमुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करायचे होते. पक्षाने आपल्या नवनिर्वाचित आमदारांना कॅबिनेट पदे देण्याचीही मागणी केली होती. शुक्रवारी संध्याकाळी व्हर्च्युअली आयोजित पक्षाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. जर विजय यांनी तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा जागा सोडली, तर व्हीसीके पक्षाची इच्छा आहे की थोल थिरुमावलवन यांनी तेथून निवडणूक लढवावी. .Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूत सत्तेचं गणित २ आमदारांमुळे अडकलं; नेमके आहेत तरी कोण 'ते'? विजय सरकारचं भविष्य अधांतरीच!.असेही मानले जाते की, विजय चेन्नईमधील पेरांबूर जागा कायम राखू शकतात. व्हीसीकेचे प्रवक्ते के. के. पावलन यांनी सांगितले होते की, पक्षाध्यक्ष थिरुमावलवन टीव्हीकेला पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर आपला अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांना अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. .मागील सरकारने स्थापन केलेले जातीय हत्यांच्या चौकशीसाठीचे आयोग सुरू ठेवणे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दलितांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सुनिश्चित करणे यांसारख्या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. सरकार स्थापनेबाबत सुरू असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने आपल्या पाच आमदारांना हैदराबादला पाठवले होते. आमदारांमधील संभाव्य 'घोडेबाजार' टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. .Tamil Nadu Government Formation बहुमताचा आकडा जुळेना, सत्तेचा पेच सुटेना, तामिळनाडुत राष्ट्रपती राजवटीच्या हालचाली.बैठकीत विजय यांना पाठिंबा देण्याचे ठरले, त्यानंतर टीव्हीकेला पाठिंब्याचे पत्र सुपूर्द करण्यात आले. आता विजय हे राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने १०८ जागा जिंकल्या असून, बहुमतासाठी त्यांना केवळ १० जागांची कमतरता भासली आहे. यानंतर, टीव्हीकेने काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम आणि व्हीसीके यांसारख्या पक्षांकडून पाठिंबा मागितला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.