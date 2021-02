प्रियांका गांधी यांच्या ताफ्यातील कारचा अपघात, 4 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या

रामपूर- काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या ताफ्यातील कारचा अपघात झाला आहे. हापूड रस्त्यावर ताफ्यातील चार गाड्या एकमेकांना धडकल्या. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. प्रियांका गांधी या रामपूर जिल्ह्यात जात होत्या. दिल्ली येथील ट्रॅक्टर परेडमध्ये मृत्यू झालेले शेतकरी नवरित सिंग यांच्या नातेवाईकांची भेट घेण्यासाठी त्या तिकडे जात होत्या. प्रियांका गांधी या गडमुक्तेश्वर रस्त्यावरुन गजरौलावरुन रामपूरला जात होते. त्यावेळी हा अपघात झाला. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार, एक कारच्या ड्रायव्हरने अचानक ब्रेक लावला. त्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनांची परस्परांत धडक बसली. सुदैवाने, कोणालाही दुखापत झाली नाही.

दरम्यान, मृत नवरित सिंग यांच्याबाबत बोलताना उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजयकुमार लल्लू म्हणाले की, नवरित सिंग हे कॅनडा येथून आले होते. ते शांततेने आंदोलन करत होते. ट्रॅक्टर परेडदरम्यान त्यांच्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे आम्हाला समजले. प्रियांका गांधी आज रामपूरमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतील.

Vehicles in Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's cavalcade collided with each other on Hapur Road earlier today; no injuries reported.

