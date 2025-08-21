Vice President Election 2025 : बहुमत नाही म्हणून एनडीएची विरोधी पक्षांना मतदानाची विनंती; उद्धव ठाकरेंच्या खासदाराचा दावा

Summaryउपराष्ट्रपती निवडणुकीत बहुमत नसेल म्हणून एनडीएने विरोधकांकडे मतदानाची विनंती केली असल्याचा संजय राऊतांचा दावा.एनडीएचे उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी हे विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार.राऊत यांनी राधाकृष्णन यांच्या राज्यपाल कार्यकाळातील घटनांचा उल्लेख करत "हुकूमशाहीविरोधातील लढा" असल्याचे स्पष्ट केले..शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दावा केला की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे नेते उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांशी संपर्क साधत आहेत कारण सत्ताधारी आघाडीला बहुमत मिळणार नाही असे त्यांना वाटते. दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना राऊत म्हणाले की, विरोधी आघाडी इंडियाची संख्यात्मक ताकद फार कमी नाही..सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी हे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील एनडीएचे उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या विरोधात संयुक्त विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत. उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. . "एनडीएकडे (संसदेत) बहुमत आहे.. तरीही, सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी 'इंडिया' च्या नेत्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांना राधाकृष्णन यांना मतदान करण्याची विनंती केली." "जर तुमच्याकडे बहुमत असेल तर तुम्हाला 'इंडिया' आघाडीच्या घटक पक्षांशी संपर्क साधण्याची गरज का वाटते? कारण तुमचे बहुमत डळमळीत आहे," असे राऊत म्हणाले..राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांना उमेदवार म्हणून निवडण्यापूर्वी सत्ताधारी आघाडीने विरोधी पक्षांशी संपर्क साधायला हवा होता. त्यांनी असे संकेत दिले की ते एकमताने निवडले जाऊ शकत नव्हते..राऊत म्हणाले की, "जेव्हा (राधाकृष्णन) झारखंडचे राज्यपाल होते, तेव्हा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजभवनातून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. त्यावेळी त्यांनी (राधाकृष्णन) कोणत्याही संवैधानिक नियमांचे पालन केले नव्हते." ते पुढे म्हणाले की, राधाकृष्णन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना ते जे करत आहेत ते असंवैधानिक आहे असे सांगितले नाही."आमची लढाई अशा हुकूमशाही आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्यांविरुद्ध आहे," असे ते म्हणाले. .FAQsप्र.१: उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक कधी होणार आहे?👉 ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे.प्र.२: एनडीएचा उमेदवार कोण आहे?👉 एनडीएचे उमेदवार माजी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन आहेत.प्र.३: विरोधी पक्षाचा उमेदवार कोण आहे?👉 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार केले आहे.प्र.४: संजय राऊतांनी काय आरोप केला?👉 राऊत म्हणाले की एनडीएला बहुमत नसेल म्हणून त्यांनी विरोधी पक्षांना मतदानाची विनंती केली.प्र.५: राऊतांनी राधाकृष्णन यांच्यावर कोणती टीका केली?👉 त्यांनी झारखंड राज्यपाल असताना हेमंत सोरेन यांच्या अटकेदरम्यान संवैधानिक नियम पाळले नाहीत, असा आरोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.