Video: 300 किमी वेगाने पळवली दुचाकी अन्...

बंगळूरः देशात कोरोना व्हायसमुळे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे रस्ते रिकामे असल्यामुळे एका युवकाने तब्बल ताशी 300 किमी वेगाने दुचाकी चालवली. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली.

Video : कोरोना ही अल्लाहनं दिलेली शिक्षा...

व्हिडिओमध्ये संबंधित युवक आपली यमाहा आर1 बाईक तब्बल ताशी 300 किमी वेगाने पळवताना दिसत आहे. आयपीएस अधिकारी संदीप पाटील यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवरून शेअर करत लिहिले की, 'दुचाकीस्वारानेच व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. स्वतःचा व दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घालून ईसिटी फ्लायओव्हरवरून जवळपास 300 किमी वेगाने गाडी चालवत होता. सीसीबीने या दुचाकी चालकाचा शोध घेऊन यमाहा 1000 सीसी बाईक जप्त केली आहे.'

This video made viral by the rider.. going at a dangerous speed of almost 300 kmph at Ecity flyover putting his own & others life at risk..CCB traced the rider & seized bike Yamaha 1000 CC.. handed over to traffic.. #drivesafe.. @CPBlr @BlrCityPolice pic.twitter.com/RoC6csoR38

— Sandeep Patil IPS (@ips_patil) July 21, 2020