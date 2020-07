Video : कोरोना ही अल्लाहनं दिलेली शिक्षा...

लखनौ (उत्तर प्रदेश) : कोरोना हा आजार नसून आपल्या क्रुरकर्माची अल्लाहनं दिलेली शिक्षा आहे. नमाज पठण करून कोरोनापासून वाचू शकतात, असे अजब वक्तव्य समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकूर रहमान यांनी केले आहे.

बकरी ईदच्या निमित्ताने मश्जीद खुले करण्याबाबत शफीकूर पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, 'मश्जीदमध्ये केवळ 5 लोकांनी नमाज पठण करून काही होणार नाही. सर्व मुसलमानांनी नमाज पठण केले तरच हा देश वाचू शकतो. ईदच्या दिवशी आम्ही अल्लाहची माफी मागू, तो आपले सर्व गुन्हे माफ करेल आणि मला आशा आहे की आपण लवकरच या सगळ्यातून बाहेर पडू. करी ईदच्या निमित्ताने जनावरांची बाजारपेठ उघडण्याची मागणी केली. मुस्लिम समाजातील लोक बलिदानासाठी जनावरे खरेदी करु शकतील. एवढेच नाही तर मश्जीद उघडून तेथे लोकं कोरोनाचा नाश करण्यासाठी प्रार्थना करतील.'

No cure of Coronavirus has been found so far, which means Coronavirus is not a disease but punishment by God for our sins. The best cure of Corona is that we all pray to God: Shafiqur Rahman Barq, Samajwadi Party MP from Sambhal https://t.co/5lq2gZZhYe

— ANI UP (@ANINewsUP) July 21, 2020