Viral video: बिबट्यानेच काढली बिबट्याची खोडी; एकाने केलं भाँ अन् दुसऱ्याने मारली उडी

बरेचजण लहानपणी किंवा मोठं झाल्यावरही एखाद्या जवळच्या मित्राला किंवा इतर कोणालाही पाठीमागून जाऊन भीती घालत असतो. यामध्ये पुढल्या व्यक्तीला एकदम भीती घालण्याचा उद्देश होता. आता असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण गम्मत म्हणजे या व्हिडिओत पाठीमागणं भीती घालणारा कोण व्यक्ती नसून तो एक प्राणी आहे.

हे ऐकून तुम्हाला धक्का बसला असेल पण ते खरं आहे. एका बिबट्याने पाणी पित असलेल्या बिबट्याला पाठीमागून येऊन 'भाँ' केलं आहे. त्यानंतर पाणी पित असलेला बिबट्याने घाबरून अचानक मोठी उडी मारली. हा मजेशीर व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

This is what they do in night in forest. Cats captured by camera trap. #AfricanWonders pic.twitter.com/7BK22HC0OR

