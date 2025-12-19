Uttar Pradesh: व्हिडिओकॉनचा UP मध्ये बनवणार टीव्ही आणि फ्रीज! ११०० कोटींची गुंतवणूक; ६००० जणांना मिळणार रोजगार

देशातील प्रतिष्ठित ग्राहक उत्पादन (Consumer Products) कंपनी व्हिडिओकॉन (Videocon) आता उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये आपला मोठा प्लांट उभारणार आहे. गोरखपूरच्या धुरियापार भागात ही मोठी गुंतवणूक होणार असून, यामुळे या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.. गुंतवणुकीचा मोठा आकडा आणि प्रकल्पकंपनी या प्रकल्पात १,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यासाठी कंपनीने गीडा (GIDA - Gorakhpur Industrial Development Authority) कडे ५० एकर जमिनीची मागणी केली आहे. या प्लांटमध्ये प्रामुख्याने एलईडी टीव्ही (LED TV), रेफ्रिजरेटर (फ्रीज) आणि मोबाईल फोनचे उत्पादन केले जाईल. दरवर्षी ६ लाख फ्रीज बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कंपनीने ठेवले आहे..CM Yogi Adityanath: पं.भातखंडे होते म्हणून भारतीय संगीताच शास्त्र बनलं.. CM योगींनी सांगितला विद्यापीठासाठीचा सांस्कृतिक मेगाप्लॅन.रोजगाराच्या ६,००० संधीया प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराचे मोठे द्वार उघडणार आहे. सुमारे ३,००० लोकांना थेट कंपनीत नोकरी मिळेल. ट्रान्सपोर्ट, सप्लाय चेन आणि इतर सेवांच्या माध्यमातून आणखी ३,००० लोकांना रोजगार मिळेल. तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसोबतच (Technical Students) अकुशल कामगारांनाही (Unskilled Laborers) येथे काम करण्याची संधी मिळणार आहे..धुरियापार बनणार 'इंडस्ट्रियल हब'धुरियापार औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये आधीच अनेक बड्या कंपन्यांचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. अदानी सिमेंट, कॅम्प कोला आणि केयान ग्रुप यांसारख्या मोठ्या नावांसोबत आता व्हिडिओकॉनची भर पडली आहे. या गुंतवणुकीमुळे गोरखपूर केवळ पूर्वांचलच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून ओळखले जाईल. कंपनी येथे एक 'इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर' देखील विकसित करणार आहे, ज्यामुळे छोट्या उद्योगांनाही चालना मिळेल..Premium|New Labour Codes : कामगार कायद्यातील नव्या तरतुदींचा फोकस गिग अर्थव्यवस्थेवर का?.प्रशासनाची भूमिकागीडाच्या (GIDA) सीईओ अनुज मलिक यांनी सांगितले की, "व्हिडिओकॉन कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत गुंतवणुकीच्या रोडमॅपवर सविस्तर चर्चा झाली आहे. कंपनीने ५० एकर जमिनीची मागणी केली असून, धुरियापारमध्ये ही जमीन उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.