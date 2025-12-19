देश

Uttar Pradesh: व्हिडिओकॉनचा UP मध्ये बनवणार टीव्ही आणि फ्रीज! ११०० कोटींची गुंतवणूक; ६००० जणांना मिळणार रोजगार

Videocon Investment UP: व्हिडिओकॉन कंपनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये १,१०० कोटींची मोठी गुंतवणूक करत टीव्ही, फ्रीज व मोबाईल उत्पादनाचा प्लांट उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे ६,००० जणांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देशातील प्रतिष्ठित ग्राहक उत्पादन (Consumer Products) कंपनी व्हिडिओकॉन (Videocon) आता उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये आपला मोठा प्लांट उभारणार आहे. गोरखपूरच्या धुरियापार भागात ही मोठी गुंतवणूक होणार असून, यामुळे या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
job
Project
electronics projects
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com