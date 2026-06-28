ना रुग्णवाहिका ना स्ट्रेचर.. पाच वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृतदेह कडेवर घेऊन वडिलांची पायपीट, बघून अनेकांचे डोळे पाणावले

अपघातात पाच वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्यानंतर वडिलांना मुलाचा मृतदेह कडेवर घेऊन रुग्णालयात भटकावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मध्य प्रदेशातील विदिशा जिल्ह्यातील भगवंतपूर गावात हा प्रकार घडला. या घटनेमुळे देशातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पीडित कुटुंबाला वेळेवर स्ट्रेचर किंवा रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे..ही घटना सिरोंज तालुक्यातील भगवंतपूर गावातील आहे. अपघातानंतर जखमी मुलाला तातडीने शासकीय राजीव गांधी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. दुःखाच्या या क्षणी किमान आवश्यक सुविधा मिळतील, अशी कुटुंबाची अपेक्षा होती. मात्र, रुग्णालयात मृतदेह नेण्यासाठी स्ट्रेचर उपलब्ध नव्हते. तसेच रुग्णवाहिकाही मिळाली नाही, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे..Barshi Tragedy: १.८१ कोटींच्या तोट्याने मुख्याध्यापक खचले! पत्नी आणि दोन मुलांना विष देऊन स्वतःही संपवले जीवन; बार्शीतील घटना हादरवणारी.अखेर वडिलांनी आपल्या चिमुकल्याचा मृतदेह कडेवर उचलून स्वतःच शवविच्छेदन कक्षापर्यंत नेला. हे हृदयद्रावक दृश्य पाहून उपस्थित अनेकांचे डोळे पाणावले. शवविच्छेदनानंतरही कुटुंबीयांना जवळपास तीन तास रुग्णालयात थांबावे लागले. त्यानंतर मृतदेह काळ्या प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून त्यांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..Sangli Accident News : सांगलीचे नायब तहसीलदार दादासो पुकळेंची डॉक्टर मुलगीचे अपघाती निधन; कोकण पयर्टन बेतलं जिवावर.यासंदर्भात बोलताना पीडित कुटुंबाने सांगितले की, रुग्णालयात फक्त एकच स्ट्रेचर होते आणि ते आधीपासूनच वापरात होते. त्यामुळे त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. अखेर मुलाचा मृतदेह स्वतःलाच कडेवर घेऊन न्यावा लागला. या घटनेमुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील मूलभूत सुविधांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्ट्रेचर आणि रुग्णवाहिकेसारख्या आवश्यक सुविधा वेळेवर उपलब्ध नसतील, तर सर्वसामान्यांना सन्मानाने आरोग्य सेवा कशी मिळणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.