Thalapathy Vijay Government : थलापती विजय होणार तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री; शपथविधीची वेळ ठरली, कधी होणार भव्य सोहळा?

TVK Government Formation : तामिळनाडूमध्ये १२१ आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे 'टीव्हीके'चे प्रमुख थलपती विजय यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ११८ आमदारांचा आकडा त्यांनी ओलांडला असून सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी तिसऱ्यांदा राज्यपालांची भेट घेतली आहे. .राज्यपालांना सादर करण्यासाठी १२१ आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रेही त्यांनी तयार ठेवली आहेत. TVK चे प्रमुख थलपती विजय उद्या शनिवारी (ता.९) सकाळी ११ वाजता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे..या पाठिंब्यात टीव्हीकेच्या १०७ आमदारांसह काँग्रेसचे ५, सीपीएमचे २, सीपीआयचे २, व्हीसीकेचे २, आययूएमएलचे २ आणि एएमएमकेचा १ आमदार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे..Tamil Nadu Politics : थलपती विजय विरुद्ध राज्यपाल! तामिळनाडूच्या सत्तासंघर्षात प्रकाश आंबेडकरांची उडी; 'या' दोन मोठ्या राजकीय घटनांचा दिला दाखला.२३४ सदस्यीय तामिळनाडू विधानसभेत टीव्हीके हा १०८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, विजय यांनी दोन मतदारसंघांतून विजय मिळवल्याने त्यांना एक जागा सोडावी लागणार असून, त्यामुळे पक्षाची संख्या १०७ वर येणार आहे. अशा परिस्थितीत बहुमतासाठी त्यांना इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज होती, जी आता पूर्ण झाली आहे..डीएमके आणि एआयएडीएमके विरोधी बाकांवर२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत सीपीएम, सीपीआय आणि व्हीसीकेने प्रत्येकी २ जागा जिंकल्या होत्या. या तिन्ही पक्षांनी विजय यांना पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे त्यांच्या सरकार स्थापनेचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. दरम्यान, ५९ जागा जिंकलेला डीएमके आणि ४७ जागा मिळवलेला एआयएडीएमके हे दोन्ही प्रमुख पक्ष विरोधी बाकांवर बसणार आहेत. सीपीआय आणि सीपीएमने त्यांच्या आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे टीव्हीकेचे नेते सीटीआर निर्मल कुमार यांच्याकडे सुपूर्द केली आहेत..Tamil Nadu Politics : दिल्लीची पुनरावृत्ती की नवी खेळी? 'थलपती'च्या TVK ला पाठिंबा देताना काँग्रेस पुन्हा तीच मोठी चूक करतेय? पक्षासाठी ठरणार धोक्याची घंटा?.तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक २०२६ निकालतमिलगा वेत्री कळघम (TVK) – १०८द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) – ५९अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (AIADMK) – ४७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) – ५पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) – ४इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) – २भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) – २विदुथलाई चिरुथाईगल कच्ची (VCK) – २भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (CPIM) – २भारतीय जनता पक्ष (BJP) – १देसिया मुरपोक्कू द्रविड कळघम (DMDK) – १अम्मा मक्कल मुनेत्र कळघम (AMMK) – १एकूण जागा – २३४.