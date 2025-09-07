Vijay Mallya : विजय माल्ल्या, नीरव मोदीचे लवकरच प्रत्यार्पण ? ब्रिटीश टीमने केला तिहार जेलचा दौरा

Summary ब्रिटनच्या CPS पथकाने तिहार तुरुंगाची पाहणी करून विजय माल्ल्या व नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी सुविधा तपासल्या.भारताने आश्वासन दिले की हाय-प्रोफाइल कैद्यांसाठी तिहारमध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विशेष एनक्लेव्ह तयार करता येईल.पूर्वी काही आरोपींनी तिहारमधील असुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून यूके न्यायालयात प्रत्यार्पण रोखले होते..ब्रिटनच्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस (CPS) च्या शिष्टमंडळाने नुकतेच दिल्लीतील तिहार जेलला भेट दिली. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारख्या हाय-प्रोफाइल फरार उद्योगपतींच्या प्रत्यार्पण प्रकरणांमध्ये भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी तुरुंगातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे हा त्यांचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेला हा दौरा भारतासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सीपीएस टीम तुरुंगातील सुविधांबद्दल मोठ्या प्रमाणात समाधानी होती..यादरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की आवश्यक असल्यास, तिहार जेलमध्ये एक विशेष 'एनक्लेव्ह' तयार करता येईल, जिथे हाय-प्रोफाइल प्रत्यार्पण केलेल्या कैद्यांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ठेवले जाईल आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल..जुलैमध्ये आलेल्या या चार सदस्यीय पथकात दोन सीपीएस तज्ञ आणि ब्रिटिश उच्चायोगाचे दोन अधिकारी होते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी तिहारच्या हाय-सेक्युरिटी वॉर्डला भेट दिली आणि काही कैद्यांशी संवाद साधला. दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सीपीएस टीमने गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि तपास संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रत्यार्पण प्रकरणे आणि ब्रिटिश न्यायालयांच्या कायदेशीर आवश्यकतांवर चर्चा केली..तिहारच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित शस्त्रास्त्रांचा डिलर संजय भंडारी आणि ७५० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणातील फरार आरोपी विरकरण अवस्थी आणि त्यांची पत्नी रितिका अवस्थी यांच्यासह अनेक फरार गुन्हेगारांनी ब्रिटिश न्यायालयांमध्ये युक्तिवाद केला होता की जर त्यांना भारतात आणले गेले तर तिहार तुरुंगात छळ, हिंसाचार किंवा असुरक्षिततेचा धोका निर्माण होईल. या युक्तिवादांच्या आधारे, यूके उच्च न्यायालयाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भंडारीचे प्रत्यार्पण नाकारले. याचा हवाला देत, वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने एप्रिलमध्ये अवस्थी दाम्पत्याला बिनशर्त जामीन मंजूर केला. .भारताने दिली हमीया निर्णयांनंतर, सीपीएसने भारत सरकारला प्रत्यार्पण केलेल्या कैद्यांच्या सुरक्षिततेची आणि मानवी हक्कांवरील युरोपियन कन्व्हेन्शन (ईसीएचआर) च्या कलम ३ चे पालन करण्याची विनंती केली - जे छळ किंवा अमानवी वागणुकीला प्रतिबंधित करते. जूनमध्ये, भारत सरकारने ब्रिटनला आश्वासन दिले की प्रत्यार्पित अवस्थी दाम्पत्याला भारतात आणल्यानंतर कोणतीही चौकशी किंवा छळ केला जाणार नाही..FAQsप्रश्न 1: विजय माल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनच्या टीमने काय केले? ➡️ ब्रिटनच्या CPS टीमने तिहार तुरुंगाची पाहणी करून कैद्यांच्या सुरक्षिततेच्या सुविधा तपासल्या.प्रश्न 2: भारताने ब्रिटनला कोणते आश्वासन दिले? ➡️ भारताने आश्वासन दिले की प्रत्यार्पित कैद्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सुरक्षा आणि मानवाधिकारांचे पालन केले जाईल.प्रश्न 3: याआधी तिहार तुरुंगाबद्दल काय आक्षेप नोंदवले गेले होते? ➡️ काही आरोपींनी तिहारमध्ये छळ, हिंसा किंवा असुरक्षिततेचा धोका असल्याचे सांगून यूके न्यायालयात प्रत्यार्पण रोखले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.