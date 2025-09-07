देश

Vijay Mallya : विजय माल्ल्या, नीरव मोदीचे लवकरच प्रत्यार्पण ? ब्रिटीश टीमने केला तिहार जेलचा दौरा

Nirav Modi extradition : गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेला हा दौरा भारतासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सीपीएस टीम तुरुंगातील सुविधांबद्दल मोठ्या प्रमाणात समाधानी होती.
Yashwant Kshirsagar
  1. ब्रिटनच्या CPS पथकाने तिहार तुरुंगाची पाहणी करून विजय माल्ल्या व नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी सुविधा तपासल्या.

  2. भारताने आश्वासन दिले की हाय-प्रोफाइल कैद्यांसाठी तिहारमध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विशेष एनक्लेव्ह तयार करता येईल.

  3. पूर्वी काही आरोपींनी तिहारमधील असुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून यूके न्यायालयात प्रत्यार्पण रोखले होते.

ब्रिटनच्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस (CPS) च्या शिष्टमंडळाने नुकतेच दिल्लीतील तिहार जेलला भेट दिली. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारख्या हाय-प्रोफाइल फरार उद्योगपतींच्या प्रत्यार्पण प्रकरणांमध्ये भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी तुरुंगातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे हा त्यांचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेला हा दौरा भारतासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सीपीएस टीम तुरुंगातील सुविधांबद्दल मोठ्या प्रमाणात समाधानी होती.

