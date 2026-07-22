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NEET Exam Vijay Thalapathy : भविष्यात 'नीट' परीक्षा होणार नाही? विजय थलपतींनी मांडला तामिळनाडू पॅटर्न; 'वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार राज्यांना द्या'

Medical Education India : 'नीट' परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत विजय थलपती यांनी तामिळनाडू पॅटर्नचा पुरस्कार केला आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी त्यांची भूमिका असून जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.
NEET Exam Vijay Thalapathy Medical Education India

NEET Exam Vijay Thalapathy Medical Education India

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tamil Nadu NEET : देशभरात नीट (NEET) परीक्षेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतील सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाने नीट परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे. पक्षाचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (विजय थलपती) यांनी वैद्यकीय शिक्षणावरील अधिकार पूर्णपणे राज्यांकडे असावेत, अशी भूमिका घेतली आहे.

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