Chennai: मोदी सरकारच्या सुधारित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय द्रमुकने घेतल्यानंतर तमिळनाडूतील राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाने द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. पक्षाच्या आयटी विभागाने स्टॅलिन यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशातील मॉर्फ फोटो पोस्ट करत त्यांना ‘सावरकर 2.0’ असे संबोधले आहे..राजकारणात मोठी घडामोड! BJP काहीतरी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत? NDA ची ताकद ४२ खासदारांनी वाढली, चार मित्रपक्ष पुन्हा एकत्र!.टीव्हीकेच्या अधिकृत आयटी विंगने सोशल मीडियावर स्टॅलिन यांचा आरएसएसच्या गणवेशातील मॉर्फ फोटो शेअर करत निशाणा साधला आहे. त्यासोबत ‘Stalin, aka Savarkar 2.0’ असे कॅप्शनही दिले. दुसऱ्या पोस्टमध्ये स्टॅलिन आणि त्यांचे पुत्र उदयनिधी यांना आरएसएसचे सदस्य म्हणून शपथ घेताना दाखवणारे अॅनिमेटेड चित्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ‘Sanatanam alla... Son-dhanam...’ अशी टिप्पणी करत पक्षाने द्रमुकच्या राजकीय भूमिकेवर आणि घराणेशाहीवरही निशाणा साधला..द्रमुकने भूमिका बदललीद्रमुकने यापूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध केला होता. मात्र, सुधारित प्रस्तावात आपल्या दोन प्रमुख मागण्यांचा समावेश झाल्याचा दावा करत पक्षाने आता पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करताना राज्यांचे सध्याचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्याची तरतूद असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. तसेच १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित राज्यांमधील जागांचे प्रमाण पुढील २५ वर्षे कायम ठेवण्याची मागणी मान्य झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..NCP SP Delimitation Decision: सुप्रिया सुळेंनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीला दांडी का मारली? पाठिंब्याचा निर्णय होणार का?, अमोल कोल्हेंनी दिली अधिकृत माहिती.विजय यांच्या पक्षाचा आक्षेपआधी विरोध करून आता पाठिंबा दिल्याने द्रमुकने राजकीय सोयीनुसार भूमिका बदलल्याचा आरोप टीव्हीकेने केला आहे. यापूर्वीही टीव्हीकेने द्रमुकच्या खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणार की नाही, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. .त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या निमित्ताने तमिळनाडूमधील सत्ताधारी टीव्हीके आणि द्रमुक यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. टीव्हीकेच्या या टीकेला द्रमुककडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठारणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.