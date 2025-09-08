शुक्रवारी लग्न, मंगळवारी पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार! माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय लेकाला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

Nitish Katara Murder Case: देशातील गाजलेल्या हत्याकांडापैकी एक नीतीश कटारा हत्याकांड प्रकरणातील दोषी विकास यादवला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन वाढवण्यास नकार दिला. विकास यादव हा माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा आहे. सोमवारी त्याच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, तुम्ही हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज करू शकता. सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी करणार नाही. .नीतीश कटारा हत्याकांड प्रकरणी विकास यादवला २५ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यातील २३ वर्षे त्यानं तुरुंगात काढली आहेत. सध्या ५२ वर्षांचा असलेल्या विकास यादवने चारच दिवसांपूर्वी एका ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न केलंय. हर्षिका यादव असं तिचं नाव आहे. लग्नानंतर विकास यादवनं जामीन वाढवण्यासाठी अर्ज केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीलाच नकार दिला..भारतावर टॅरिफचा अमेरिकेचा निर्णय योग्यच, झेलेन्स्कींनी कारणही सांगितलं.विकास यादवचा सध्याचा अंतरिम जामीन मंगळवारी संपणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या सुनावणीला नकार दिल्यानं आता हायकोर्टात जण्याचा पर्याय आहे. पण हायकोर्टाकडून त्याला दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्यानं त्याला पुन्हा तुरुंगात जावं लागेल. ५ सप्टेंबरला शुक्रवारी त्याचं लग्न झालंय. त्यानतंर पाचच दिवसात त्याला पुन्हा तुरुंगात जावं लागू शकतं..नीतीश कटाराची फेब्रुवारी २००२ मध्ये हत्या करण्यात आली होती. गाझियाबादमध्ये डायमंड पॅलेसमध्ये एका लग्न सोहळ्यासाठी नीतीश कटारा गेला होता. त्यावेळी त्याचा मृतदेह गाझियाबादपासून दूर आढळला होता. नीतीश कटाराचं विकास यादवच्या बहिणीशी प्रेमप्रकरण असल्याच्या रागातूनच ही हत्या झाली होती..चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL.विकास यादव हा माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा आहे. वयाच्या ५२ व्या वर्षी तुरुंगातून जामीनावर बाहेर आलेल्या विकासचं हर्षिका यादव हिच्याशी लग्न लावून देण्यात आलं. हर्षिका ३० वर्षांची असून ती एका कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करते. पदवीचं शिक्षण घेतलेली हर्षिका सध्या एमसीएसुद्धा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.