देश

शुक्रवारी लग्न, मंगळवारी पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार! माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय लेकाला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

Vikas Yadav: माजी खासदार डीपी यादव यांचा ५२ वर्षीय मुलगा विकास यादवं याचं पॅरोलवर बाहेर येताच चार दिवसांपूर्वी लग्न उरकण्यात आलं. मात्र लग्नानंतर पाचव्या दिवशी त्याला पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार आहे.
Supreme Court Blow for Vikas Yadav Days After Marriage

Supreme Court Blow for Vikas Yadav Days After Marriage

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Nitish Katara Murder Case: देशातील गाजलेल्या हत्याकांडापैकी एक नीतीश कटारा हत्याकांड प्रकरणातील दोषी विकास यादवला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन वाढवण्यास नकार दिला. विकास यादव हा माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा आहे. सोमवारी त्याच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, तुम्ही हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज करू शकता. सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी करणार नाही.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Supreme Court
police
Crime News
Vikas Yadav marriage
Nitish Katara murder case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com