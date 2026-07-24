Education Ministry latest news : मोठी घडामोड! विनीत जोशींची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदावरून हकालपट्टी

Vineet Joshi removed : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदावर मोठा बदल केला आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी विनीत जोशी यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदावरून बदली करून त्यांची पंचायती राज मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाचे नवे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..नरेश पाल गंगवार यांचा जन्म २१ ऑक्टोबर १९७० रोजी झाला असून ते १९९४ बॅचचे राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी रुरकी विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनमध्ये बीटेक, आयआयटी दिल्लीमधून कम्युनिकेशनमध्ये एमटेक आणि राजस्थान विद्यापीठ, जयपूर येथून अर्थशास्त्रात एमए पदवी प्राप्त केली आहे.गंगवार यांनी २२ ऑगस्ट २०२५ पासून नवी दिल्ली येथील मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाअंतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहिले आहे..यापूर्वी त्यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम केले आहे. तसेच राजस्थान सरकारमध्ये प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. २०१० ते २०१४ या कालावधीत राष्ट्रीय सौर अभियानाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात देशातील सौरऊर्जा विकासासाठी महत्त्वाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती..Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली.दरम्यान, परीक्षांतील कथित अनियमितता आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेत अद्यापही कोंडी कायम आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.