सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकदा त्यातून काहीजण प्रसिद्धीच्या झोतात येतात. काहींची ही प्रसिद्धी पुढे टिकते तर काहीजण विस्मरणात जातात. मात्र याच प्रसिद्धीतून पैसेही कमावता येतात हे विपिन साहू याने दाखवून दिलं आहे. '१००-२०० रुपये जादा ले, लेकीन लँड करा दे भाई' असं म्हणणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यावरूनच अनेक मीम्स सोशल मीडियावर बनले आणि व्हायरल झाले. याच व्हायरल व्हिडिओच्या मीम राइट्समधून विपिनने तब्बल २२ लाख रुपये कमावले आहेत. याशिवाय यूट्यूबच्या माध्यमातूनही त्याने सुमारे २० लाख रुपयांची कमाई केली आहे..विपिन साहूचा हा व्हिडिओ २०१९ मधील आहे. तो हिमाचल प्रदेशमध्ये पॅराग्लायडिंगसाठी गेला होता. त्यावेळी पॅराग्लायडिंग करताना तो प्रचंड घाबरला होता. खाली उतरण्यासाठी तो प्रशिक्षकाला वारंवार विनंती करत होता. तेव्हा १००-२०० जास्ती घे पण खाली उतरव असं त्यानं घाबरत घाबरत म्हटलं होतं. त्याचा हा संवाद आणि घाबरलेली अवस्था कॅमेऱ्यात कैद झाली. त्यानंतर हा व्हिडिओ रातोरात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. पुढे त्यावर अनेक मीम्स तयार झाले आणि विपिनची ओळखच या डायलॉगमुळे निर्माण झाली..ब्रिटीश राजवटीत मिळायची काळ्या पाण्याची शिक्षा, आता मोदी सरकारने 'त्या' तुरुंगाचे नियम बदलले.नुकत्याच एका कंटेंट क्रिएटरला दिलेल्या मुलाखतीत विपिनने आपल्या कमाईबाबत माहिती दिली. या व्हिडिओच्या मीम राइट्सची विक्री करून त्याने २२ लाख रुपये मिळवले. याशिवाय यूट्यूबमधूनही जवळपास २० लाख रुपये कमावल्याचं त्याने सांगितलं. विपिनने सांगितलं की सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्यापूर्वीही तो व्यवसाय करत होता. त्याच्याकडे जिम असून टाइल्सचं शोरूमही आहे. भारतासोबतच जॉर्जियामध्येही त्याचा व्यवसाय आहे. सध्या तो जॉर्जियामध्ये राहतो..मुलाखतीत विपिनने सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीबाबतही मत व्यक्त केलं. इंटरनेटवर मिळणारी लोकप्रियता काही महिन्यांपुरतीच असते. त्यानंतर लोक नव्या ट्रेंडकडे वळतात. त्यामुळे नव्या कंटेंट क्रिएटर्सनी केवळ व्हायरल होण्याच्या मागे धावू नये. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करावं, असा सल्लाही त्याने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.