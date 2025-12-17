देश

VIDEO : 'गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं घर'! 20 एकरातील आलिशान घर पाहून नेटकरीही थक्क; गाड्यांपासून घोड्यांपर्यंत सर्व काही इथे आहे...

The Viral Video Showing the ‘Village Ambani’ Farmer : शेतकऱ्याचं संपूर्ण आयुष्य शेतीभोवती फिरत असतं. पेरणीपासून कापणीपर्यंत तो अहोरात्र मेहनत करतो.
बाळकृष्ण मधाळे
Viral Farmer House : एका ब्लॉगरने “गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं घर” या कॅप्शनसह सोशल मीडियावर शेअर केलेला व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये घोड्यांपासून आलिशान गाड्यांपर्यंत सर्व काही आणि तब्बल २० एकर जमिनीवर उभारलेलं भव्य घर पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत.

