VIDEO : 'गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं घर'! 20 एकरातील आलिशान घर पाहून नेटकरीही थक्क; गाड्यांपासून घोड्यांपर्यंत सर्व काही इथे आहे...

Viral Farmer House : एका ब्लॉगरने “गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं घर” या कॅप्शनसह सोशल मीडियावर शेअर केलेला व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये घोड्यांपासून आलिशान गाड्यांपर्यंत सर्व काही आणि तब्बल २० एकर जमिनीवर उभारलेलं भव्य घर पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत..शेतकऱ्याचं संपूर्ण आयुष्य शेतीभोवती फिरत असतं. पेरणीपासून कापणीपर्यंत तो अहोरात्र मेहनत करतो. कापणीनंतर काही पीक स्वतःसाठी राखून ठेवतो, तर उरलेलं बाजारात विकतो. त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून पुढील हंगामाची तयारी केली जाते. पीक चांगलं आलं तर नफा मिळतो, अन्यथा संघर्ष कायमचाच असतो. एकूणच शेतकऱ्याचं जीवन कष्ट, संयम आणि चिकाटीने भरलेलं असतं..VIDEO : 1 मिनिट 43 सेकंदांचा Video थेट भिडतोय हृदयाला..; माकडांसाठी 'आई' बनलीये महिला, पोटच्या पोरांप्रमाणं लावतेय जीव, तुम्हीही व्हाल भावूक.अशाच एका कष्टकरी शेतकरी कुटुंबाचा व्हिडिओ एका ब्लॉगरने शूट केला असून तो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडिओमध्ये ३५ सदस्यांचं एकत्र राहणारं मोठं कुटुंब दाखवण्यात आलं आहे. क्लिपमध्ये ब्लॉगर वृद्ध काकांशी संवाद साधताना दिसतो. ते आपल्या हवेलीसारख्या भव्य घराबद्दल अनेक रंजक माहिती सांगतात..व्हिडिओत ब्लॉगर सांगतो, की आजोबांचं कुटुंब एकूण ३५ सदस्यांचं आहे. घर दाखवत असताना तो म्हणतो, “या परिसरात इतकं मोठं घर कोणाचंही नाही.” काका सांगतात की ते एकूण १४ भाऊ होते आणि प्रत्येक भावाला एक किंवा दोन मुलं आहेत..VIDEO : खऱ्या प्रेमाचं जिवंत उदाहरण! अपंग पतीला काखेत उचलून घेत महिलेचा ट्रेनने प्रवास; डोळ्यांत पाणी आणणारा व्हिडिओ व्हायरल.ही रील @kisan_yoddha_ki_videos या इंस्टाग्राम हँडलवरून शेअर करण्यात आली असून तिला आतापर्यंत ४ लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. तसेच १,००० पेक्षा जास्त कमेंट्सही आल्या आहेत. १९ नोव्हेंबर रोजी पोस्ट केलेली ही रील सध्या ७० लाखांहून अधिक वेळा पाहिली गेली आहे. “गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं सर्वात मोठं घर” अशा कॅप्शनसह ही रील शेअर करण्यात आली आहे..इंस्टाग्रामवरील रीलमध्ये घराचा फक्त बाह्य भाग दाखवण्यात आला आहे. मात्र, यूट्यूबवर अपलोड केलेल्या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये ब्लॉगर घराच्या आतही फेरफटका मारतो. घरात असलेले प्राणीही तो दाखवतो. गाड्यांपासून घोड्यांपर्यंत सर्व सुविधा या घरात असल्याचं या व्हिडिओत दिसून येतं. सुमारे १५ मिनिटांचा हा ब्लाॅग शेवटी घोडा दाखवून संपतो..कमेंट सेक्शनमध्ये अनेक वापरकर्त्यांनी हे घर उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील बुढाणा तहसीलमधील शाहदब्बर गावात असल्याचं नमूद केलं आहे. एका वापरकर्त्यानं लिहिलं आहे, “घरी जाताना हे घर पाहायलाच हवं.” तर दुसऱ्यानं म्हटलं, “ही तर एखादी शाळाच वाटते.” तिसऱ्यानं लिहिलं, “आमच्या आजीचं घरही इतकंच मोठं आहे,” तर, आणखी एका वापरकर्त्यानं सांगितलं, “माझ्या कुटुंबातही ५० सदस्य आहेत.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.