देश

VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

Viral Father-Daughter Emotional Video Explained : मुलीने ११ वर्षांच्या प्रेमसंबंधाची कबुली दिल्यावर वडिलांनी दिलेली प्रेमळ आणि समजूतदार प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Viral Father Daughter Video

Viral Father Daughter Video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Viral Father Daughter Video : सोशल मीडियावर सध्या वडील आणि मुलीमधील भावनिक संवादाचा व्हिडिओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मुलीने आपल्या वडिलांसमोर ११ वर्षांच्या प्रेमसंबंधाची कबुली दिल्यानंतर वडिलांनी दिलेली समजूतदार आणि आधार देणारी प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांच्या मनाला स्पर्श करून गेलीये.

Loading content, please wait...
marriage
father and daughter
viral video
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com