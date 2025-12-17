VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

Viral Father Daughter Video : सोशल मीडियावर सध्या वडील आणि मुलीमधील भावनिक संवादाचा व्हिडिओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मुलीने आपल्या वडिलांसमोर ११ वर्षांच्या प्रेमसंबंधाची कबुली दिल्यानंतर वडिलांनी दिलेली समजूतदार आणि आधार देणारी प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांच्या मनाला स्पर्श करून गेलीये..मुलींना त्यांच्या वडिलांकडून मिळणारे संरक्षण, मार्गदर्शन आणि आत्मविश्वास हे नात्याचा मजबूत भावनिक पाया असतो. याच नात्याचे सुंदर दर्शन घडवणारा हा व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..इंस्टाग्रामवर व्हायरल झालेला व्हिडिओहा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरील @driiiishtiiii या हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये मुलगी वडिलांचा हात हातात धरून, थरथरत्या आवाजात काहीतरी महत्त्वाचे सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतेय. मुलीची मानसिक अवस्था ओळखून वडील तिला शांतपणे बोलण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. काही क्षणांच्या संकोचानंतर मुलगी भावनिक होत म्हणते, “पप्पा, मी तुम्हाला हे खूप वर्षांपासून सांगायचं ठरवत होते… माझा एक बॉयफ्रेंड आहे. ११ वर्षांपासून.”.VIDEO : नितीश कुमार यांनी भरस्टेजवर मुस्लिम महिलेचा काढला हिजाब, मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' कृत्याने उडाली खळबळ; विरोधक म्हणाले, 'ते संघी झाले...'.वडिलांची समजूतदार प्रतिक्रियामुलीची कबुली ऐकून वडिलांकडून राग किंवा नाराजीऐवजी अत्यंत संयमित आणि प्रेमळ प्रतिक्रिया मिळते. ते शांतपणे म्हणतात, “यात काळजी करण्यासारखं काहीच नाही. असं प्रत्येकाच्या आयुष्यात घडतं.” ही अनपेक्षित प्रतिक्रिया ऐकून मुलगी अधिक भावूक होते आणि तिचा तणाव कमी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. पुढे ती आपल्या बॉयफ्रेंडचे नाव ‘विवेक’ असल्याचे सांगते. यावर वडील हसत सांगतात, की त्यांना याबद्दल आधीच माहिती होती, ज्यामुळे हा क्षण अधिक भावनिक ठरतो..'लग्न म्हणजे आयुष्यभराची साथ'वडील आपल्या मुलीला समजावून सांगत म्हणतात, की दोघेही स्वतंत्र आणि काम करणारे प्रौढ आहात. योग्य जोडीदाराची निवड ही सामाजिक परंपरांपेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे ते स्पष्ट करतात. जात, धर्म किंवा संपत्तीपेक्षा दयाळूपणा, प्रेम आणि चांगुलपणा हेच त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निकष असल्याचे ते सांगतात. आपल्या मुलीच्या निर्णयावर पूर्ण विश्वास असल्याची ग्वाही देत, ती घेत असलेल्या प्रत्येक निर्णयात आपण तिच्या पाठीशी असल्याचे ते ठामपणे व्यक्त करतात..नेटकऱ्यांची भावनिक प्रतिक्रियाया व्हिडिओला आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले असून हजारो प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “तुमचे वडील पुरस्कारास पात्र आहेत.” दुसऱ्यानं म्हटलं, “हा व्हिडिओ पाहून मनाला खूप शांतता मिळाली.” तर, आणखी एका वापरकर्त्यानं कमेंट केली, “इतके आधार देणारे आणि प्रेमळ कुटुंब क्वचितच पाहायला मिळते.”डिस्क्लेमर :या बातमीतील माहिती सोशल मीडियावर केलेल्या दाव्यांवर आधारित आहे. ई-सकाळ कोणत्याही दाव्यांच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.