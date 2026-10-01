मोनालिसा अल्पवयीन? व्हायरल गर्लच्या जन्मतारखेवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

महाकुंभ मेळ्यात चर्चेत आलेली व्हायरल गर्ल मोनालिसा भोसले हिच्या वयाचा वाद थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. आता नगर पालिकेनं दिलेल्या आदेशाला हायकोर्टानं रद्द ठरवलं आहे. कोर्टाने म्हटलं की, अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीच्या वयाशी संबंधीत इतका मोठा आणि गंभीर निर्णय त्याला न सांगता घेऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती गजेंद्र सिंह यांनी मोनालिसाच्या वडिलांच्या भूमिकेवरूनही खडसावलं. मोनालिसाने तिच्या मर्जीने लग्न केल्यानंतरच वडिलांना आकाश-पाताळ एक करायला सुरू केलं असं कोर्टाने म्हटलं..मध्य प्रदेश हायकोर्टाने मोनालिसा अल्पवयीन असल्याचा नगरपालिकेचा आदेश रद्द केला आहे. इंदौर पीठाने महेश्वरच्या मुख्य नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी जारी केलेला आदेश फेटाळून लावला. त्यानुसार मोनालिसाची जन्मतारीख १ जानेवारी २००८ बदलून ३० डिसेंबर २००९ अशी करण्यात आली होती. आधीच्या रेकॉर्डनुसार मोनालिसा ११ मार्चला लग्नाच्या वेळी १८ वर्षांची होती. पण नगरपालिकेच्या कागदपत्रांमुवळे तिचं वय १६ ठरवलं होतं. परिणामी तिला अल्पवयीन मानून कारवाई करण्याची तयारी पालकांनी केली होती..३०८ चाकांचा ट्रक, २ कोटींचे डिझेल, सोबत १४ वाहनांचा ताफा अन् ४० कर्मचारी; इथेनॉलसाठी बेल्जियमहून आणलंय २०० टनांचं मशिन.हायकोर्टाने निर्णय देताना कोणती जन्मतारीख योग्य हेसुद्धा सांगितलं. मोनालिसाला तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर वडिलांच्या अर्जावर नव्याने विचार करावा असं अधिकाऱ्याला बजावलं आहे. या निर्णयामुळे लग्नाच्या वैधतेवर किंवा पतीविरोधातील तक्रारीनंतर गुन्ह्याच्या प्रकरणावर कोणताही परिणाम झालेला नाही..प्रयागराजमध्ये २०२५च्या महाकुंभमध्ये मोनालिसाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर मोनालिसाला चित्रपटाच्या ऑफरही मिळाल्या. दरम्यान, केरळमध्ये अभिनेता फरमान खान याच्याशी तिने लग्न केलं. यानंतर दोन राज्याचे पोलीस आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगात मोठा वादही निर्माण झाला होता..मोनालिसा आणि तिच्या पतीच्या वतीने वकिलांनी मे २०१५मध्ये काढलेल्या आधार कार्डचा दाखला देत तिची जन्मतारीख १ जानेवारी २००८ असल्याचं सांगितलं होतं. याशिवाय पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि जन्मदाखल्यावरही हीच तारीख होती. दरम्यान, वडिलांनी दावा केला होता की, रुग्णालयाच्या जुन्या रजिस्टरनुसार जन्मतारीख ३० डिसेंबर २००९ आहे. यावरून नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ३० डिसेंबर २००९ तारीख असल्याचा आदेश दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.