Chhattisgarh Assembly Election: छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान सुरु झालं आहे. या राज्यातील अनेक भाग नक्षलग्रस्त असून आज सकाळी नक्षलवाद्यांनी एक मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्याची बातमी आली होती.

तसेच यावेळी झालेल्या गोळीबारात एक जवान जखमी झाल्याचीही माहिती होती. पण ही केवळ अफवा होती असा निर्वाळा स्पेशल टास्क फोर्सनं दिला आहे. (viral info circulating on social media about polling booths being gheraoed by naxals is wrong)

नक्षलवादी पळून गेले

एसटीएफच्या माहितीनुसार, ओरछा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत स्पेशल टास्क फोर्स आणि नक्षलवाद्यांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला. गोळीबारानंतर संबंधित नक्षलवादी घटनास्थळावरुन पळून गेले. या हल्ल्यामध्ये एसटीएफचे जवान सुरक्षित असून कोणीही जखमी झालेलं नाही. हल्ल्याच्या भागात सर्च ऑपरेशन सुरु आहे. (Latest Marathi News)

केंद्र ताब्यात घेतल्याची व्हायरल माहिती खोटी

दरम्यान, सोशल मीडियावर जी माहिती व्हायरल झाली होती की, नक्षलवाद्यांनी एक मतदान केंद्र ताब्यात घेतलं असून तिथं गोंधळ माजला आहे. पण ही माहिती खोटी असून असं काहीही झालेलं नाही तसेच या ठिकाणी मतदानही सुरु आहे, अशी माहिती एसटीएफच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

पहिल्या टप्प्यात २० जागांवर मतदान

छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात आज 20 जागांसाठी मतदान होत आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 25 महिलांसह एकूण 223 उमेदवार रिंगणात आहेत. ज्यांच्यासाठी एकूण 40,78,681 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यासाठी 5,304 निवडणूक केंद्रे तयार करण्यात आली असून 25,249 मतदान कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.