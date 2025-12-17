VIDEO : खऱ्या प्रेमाचं जिवंत उदाहरण! अपंग पतीला काखेत उचलून घेत महिलेचा ट्रेनने प्रवास; डोळ्यांत पाणी आणणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Love Video True love Story : खरं प्रेम केवळ शब्दांत व्यक्त होत नाही, तर कठीण प्रसंगी दिलेल्या साथीतून ते दिसून येतं. अशाच प्रेमाचं एक हृदयस्पर्शी उदाहरण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका महिलेचा व्हिडिओ समोर आला असून, ती कोणत्याही मदतीशिवाय आपल्या अपंग पतीला ट्रेनमध्ये चढण्यास मदत करताना दिसत आहे. या दृश्याने लाखो लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आणलं आहे..ज्याप्रमाणे भारतातील कर्करोगग्रस्त बिबेक पांगेनी (Bibek Pangeni) आणि त्यांची पत्नी श्रीजना सुबेदी (Srijana Subedi) यांनी पतीची निःस्वार्थपणे काळजी घेऊन सर्वांची मने जिंकली होती, त्याचप्रमाणे ही चिनी महिला देखील आपल्या अपंग पतीसाठी दाखवलेलं धैर्य आणि समर्पणामुळे चर्चेत आली आहे..VIDEO : 1 मिनिट 43 सेकंदांचा Video थेट भिडतोय हृदयाला..; माकडांसाठी 'आई' बनलीये महिला, पोटच्या पोरांप्रमाणं लावतेय जीव, तुम्हीही व्हाल भावूक.व्हायरल व्हिडिओमध्ये ती आपल्या पतीला उचलून स्लीपर ट्रेनमध्ये चढताना स्पष्टपणे दिसते. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, कोणतीही बाह्य मदत न घेता महिलेने आपल्या पतीला पट्ट्याच्या साहाय्याने पोटाला घट्ट बांधलं आहे, जेणेकरून तो प्रवासादरम्यान सुरक्षित आणि आरामात झोपू शकेल..VIDEO : 15 वर्षांच्या संसाराचा अंत? हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पुरुषासोबत पत्नी सापडली रंगेहाथ; पती रडत रडत म्हणाला, 'दुपारी ३:३० च्या सुमारास..'.तिची ही मेहनत आणि काळजी पाहून अनेकांचे मन भरून आले. या व्हिडिओने केवळ प्रेमाचे दर्शन घडवले नाही, तर अपंग व्यक्तींना रोजच्या आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी आणि मजबूत कौटुंबिक नात्यांचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे..व्हिडिओ कसा व्हायरल झाला?हा व्हिडिओ सर्वप्रथम चिनी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, जिथे हजारो नागरिक भावूक झाले. त्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मवर झपाट्याने पसरला. महिलेच्या धाडसाचे, सहनशीलतेचे आणि समर्पणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अनेकांनी हा प्रवास केवळ रेल्वेचा नसून, एका नात्याची खरी परीक्षा असल्याचे म्हटले आहे. काहींनी याला “वास्तविक आयुष्यातील प्रेमकथा” असे संबोधले, तर काहींनी “खऱ्या भागीदारीचे सर्वोत्तम उदाहरण” असे वर्णन केले..मात्र, याचबरोबर काही वापरकर्त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. स्टेशनवर अपंग प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधा का उपलब्ध नव्हत्या, असा सवाल त्यांनी केला आहे. हा व्हिडिओ भावनिक असला तरी, समाज आणि व्यवस्थेने अपंग व्यक्तींसाठी अधिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही तो अधोरेखित करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.