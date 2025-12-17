देश

VIDEO : खऱ्या प्रेमाचं जिवंत उदाहरण! अपंग पतीला काखेत उचलून घेत महिलेचा ट्रेनने प्रवास; डोळ्यांत पाणी आणणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Shows True Love and Dedication : या व्हिडिओने केवळ प्रेमाचे दर्शन घडवले नाही, तर अपंग व्यक्तींना रोजच्या आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी आणि मजबूत कौटुंबिक नात्यांचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे.
True love Story

True love Story

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Viral Love Video True love Story : खरं प्रेम केवळ शब्दांत व्यक्त होत नाही, तर कठीण प्रसंगी दिलेल्या साथीतून ते दिसून येतं. अशाच प्रेमाचं एक हृदयस्पर्शी उदाहरण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका महिलेचा व्हिडिओ समोर आला असून, ती कोणत्याही मदतीशिवाय आपल्या अपंग पतीला ट्रेनमध्ये चढण्यास मदत करताना दिसत आहे. या दृश्याने लाखो लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आणलं आहे.

Loading content, please wait...
China
railway
love marriage
love story
Disabled Person
Woman
viral video
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com