परीक्षा न देता IAS झाली लोकसभा अध्यक्षांची मुलगी? वाचा काय आहे सत्य

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे. यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची मुलगी अंजली बिर्लाने परीक्षा न देताच आयएएस झाली आहे. फक्त तिचंच नाही तर तिच्यासोबत 90 जणांना परीक्षा न घेता प्रशासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेतल्याचं या मेसेजमध्ये म्हटलं आहे.

अनेकांनी असं लिहिलं आहे की, सरकार आता गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या मुलांसाठी युपीएससीच बंद करण्याची तयारी करत आहे. खरंतर अशी पोस्ट व्हायरल होण्याचं कारणही तसंच आहे. कारण इतर कोणाच्या निकालाची चर्चा झालेली नाही. तसंच हा मधेच निकाल कुठून लागला असाही प्रश्न पडत आहे.

An online rumour in India that politician Om Birla's daughter passed the top civil service exam without even taking the test is false

Official records show Anjali Birla took both the preliminary and main test in 2019 https://t.co/2klAxyJe4C

