VIDEO : शाळेत मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणूक; शिक्षिकेचा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल, सोशल मीडियावर संताप

Teacher Harassment Viral Video : कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाच्या घटना नव्या नाहीत. अनेकदा कर्मचारी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत असतात. अशाच एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका शिक्षिकेने शाळेतील मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणुकीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.."मी आज माझी नोकरी सोडणार आहे"व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित शिक्षिका शाळेकडे जात असताना रस्त्यावर सेल्फी व्हिडिओ काढताना दिसते. त्यामध्ये ती म्हणते, "माझी नोकरी म्हणजे नरक आहे, मी आज राजीनामा देणार आहे." पुढे ती भावूक होत रडताना दिसते आणि शाळेत आपला मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप करते. शिक्षिकेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या अनुपस्थितीत तिचा वर्ग वारंवार तपासला जातो. तसेच, तिला लिंगभेदाचा सामना करावा लागत असून पुरुष अधिकाऱ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही."मौन चुकीच्या लोकांचे संरक्षण करते"व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये शिक्षिकेने लिहिले आहे की, "मी कमकुवत आहे म्हणून राजीनामा देत नाही, तर मौन चुकीच्या लोकांचे संरक्षण करते म्हणून." ती पुढे स्पष्ट करते की, जेव्हा एखादा पुरुष अधिकारी महिलेशी अनादराने वागतो आणि त्याविरोधात कोणीही आवाज उठवत नाही, तेव्हा ते 'ऑफिस कल्चर' नसून सरळसरळ लिंगभेद असतो..Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?.मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाममहिलेने तिच्या पोस्टमध्ये मानसिक आरोग्याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. ती म्हणते की, रोजच्या रोज अशा वातावरणात काम केल्याने मानसिक आरोग्य पूर्णपणे खचते. तसेच, तिला शाळेत जाताना कसे कपडे घालावेत, कसे दिसावे याबाबतही सूचना दिल्या जात असल्याचा आरोप तिने केला आहे. व्हिडिओमध्ये ती रडत सांगते, "मी दररोज पहाटे चार वाजता उठते. अर्धा तास बस स्टॉपवर उभी राहते. बसमध्ये जागा न मिळाल्याने उभ्याने प्रवास करावा लागतो." या सगळ्या त्रासामुळे शाळेत जाणे तिच्यासाठी मानसिक छळ ठरत असल्याचे ती म्हणते..व्हिडिओ कोणी शेअर केला?हा व्हिडिओ @lifeofswa या सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला १.५ लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले असून अनेकांनी कमेंट्सद्वारे आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. एका युजरने लिहिले, "शाळेत काम करणे खूप कठीण असते. जवळपास सर्व शिक्षकांना हा त्रास सहन करावा लागतो.".तर दुसऱ्या युजरने म्हटले, "आज मोठ्या नामांकित शाळांमधील शिक्षकांनाही मानसिक छळ सहन करावा लागतो, हे अत्यंत निराशाजनक आहे. आपल्या देशाची शिक्षण व्यवस्था कधी सुधारणार?" या घटनेमुळे पुन्हा एकदा कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या मानसिक छळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..