VIDEO : शाळेत मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणूक; शिक्षिकेचा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल, सोशल मीडियावर संताप

Viral Video Reveals Teacher Workplace Harassment : शिक्षिकेचा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून शाळेतील मानसिक छळ, लिंगभेद आणि असुरक्षित कामाच्या वातावरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Teacher Harassment Viral Video

बाळकृष्ण मधाळे
Teacher Harassment Viral Video : कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाच्या घटना नव्या नाहीत. अनेकदा कर्मचारी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत असतात. अशाच एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका शिक्षिकेने शाळेतील मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणुकीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.

