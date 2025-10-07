कुरकुरे देईनात, आई-बहिणीने बांधून मारलं; चिमुकल्यानं थेट पोलिसांना कॉल केला, पुढे काय घडलं? पाहा VIDEO

Trending News: एका ८ वर्षांच्या मुलाला आईनं कुरकुरे घेऊन द्यायला नकार दिला. आई यासाठी मुलाला ओरडली, यानंतर मुलानं थेट पोलिसांना कॉल करून आईची तक्रार केली. यानंतर पोलिसांनी थेट घर गाठलं आणि मुलाला कुरकुरे खरेदी करून दिले. मुलाला असं ओरडू नका आणि मारहाण करू नका असंही सांगितलं. मध्य प्रदेशातील सिंगरौली इथं ही घटना घडली. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..सिंगरौली इथल्या चितरवई इथं पोलिसांना एका ८ वर्षांच्या मुलाचा फोन आला. त्यानं रडत रडत पोलिसांना सांगितलं की, आईने कुरकुरे घेण्यासाठी २० रुपये दिले नाहीत. वरून आई ओरडली. आईने आणि बहिणीने मिळून मला दोरीनं बांधलं आणि मारलं अशीही तक्रार मुलानं केली..कोण आहे राकेश किशोर? वय ७२, म्हणे,'पश्चाताप नाही, मी तुरुंगात जाणं चांगलं'.सध्या सोशल मीडियावर चिमुकल्याला कुरकुरे देत असल्याचा पोलिसांचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. पोलीस त्यात म्हणतात की मुलाला फक्त कुरकुरे पाहिजे होते. पण आईने पैसे दिले नाही. यानंतर मुलाने तक्रार करण्यासाठी थेट ११२ नंबरवर कॉल केला. पोलिसांचे पथक या कॉलनंतर मुलाच्या घरी गेले. मुलगा आणि त्याची आई या दोघांना पोलिसांनी समजावलं. आईला सल्ला दिला की मुलासोबत असं वागू नका..सरकार देतंय तेच औषध लिहून दिलंय, पोलिसांनी डॉक्टरला अटकच कशी केली? IMAचा सवाल.कुरकुरेसाठी पोलिसांना फोन केल्याचा आणि नंतर पोलिसांनी घरी जाऊन त्याला कुरकुरे दिल्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून लोकांच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत..एका युजरने म्हटलं की, पोलीस गेल्यावर त्या मुलाला पुन्हा मार मिळणार. तर दुसऱ्या एका युजरनं म्हटलं की, खरंच हे प्रकरण गंभीर आहे का? एका कुरकुरेच्या पॅकेटसाठी पोलीस इतकं करतायत का? तर काही युजर्सनी पोलिसांचे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.