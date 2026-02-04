देश

Viral : महिलेवर अत्याचार केल्याचा खोटा आरोप, 20 वर्षांपासून तुरुंगात, 43 व्या वर्षी निर्दोष सुटका; बाहेर येताच त्याने...पाहा VIDEO

Emotional moment viral video Vishnu Tiwari imprisonment in a false rape case : महिलेवर अत्याचार केल्याच्या खोट्या आरोपामुळे 20 वर्षे जेलमध्ये घालवली. 23 वर्षांचा असताना शिक्षा झालेली. या काळात त्यांचे आई वडील आणि भाऊ यांचे निधन झाले. अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता आले नाही, लग्नही करता आले नाही
vishnu tiwari false rape case 20 years jail acquitted allahabad high court wrongful conviction agra central jail marathi

Saisimran Ghashi
Viral Video : सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तेजीने व्हायरल होत आहे. एक व्यक्ती जेल बाहेर उभी आहे आणि मुलाचे गळे पडून रडत आहे.. तर या व्हिडिओमागे भावुक करणारे कारण आहे. सप्टेंबर २००० मध्ये फक्त २३ वर्षांचा असताना आग्र्याच्या ललितपूर जिल्ह्यातील एका खोट्या बलात्काराच्या आरोपाखाली विश्नू तिवारी यांना अटक झाली. ग्रामीण भागातील एका महिलेच्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर बलात्कार आणि sc/st कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला.

